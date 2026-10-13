BVB-Aktie im Blick: Norwegens Nationaltrainer warnt Dortmund vor Kunstrasen in Norwegen - Kovac bleibt bis 2029

Warnung

13.10.26 11:10 Uhr

Der frühere Bundesligatrainer Stale Solbakken hat Borussia Dortmund vor schwierigen äußeren Bedingungen beim Champions-League-Spiel bei FK Bodö/Glimt in Norwegen gewarnt.

Der norwegische Nationaltrainer prophezeit dem BVB am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nördlich des Polarkreises ein kompliziertes Spiel. "Im Moment sind die klimatischen Bedingungen noch nicht so besonders", sagte der frühere Trainer des 1. FC Köln im Interview der "Ruhr Nachrichten". "Jetzt wird für Dortmund vor allem der Kunstrasen schwierig sein."

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Der norwegische Vizemeister hatte in der vergangenen Saison zuhause unter anderem Manchester City, Inter Mailand und Sporting Lissabon geschlagen. "Das ist natürlich ein großer Unterschied zum Spielen auf Naturrasen", sagte Solbakken weiter. "Man wird leichter ausgespielt, weil man nicht so entschlossen in die Zweikämpfe gehen kann."

In der vergangenen Saison spielte Dortmund in der Vorrunde zuhause bereits nur 2:2 gegen Bodö/Glimt. "Sie sind zuhause deutlich stärker als auswärts. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel", sagte Solbakken weiter: "In einigen Situationen werden die Dortmunder Spieler vom Platz überrascht sein."

BVB verlängert mit Trainer Kovac bis 2029

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Cheftrainer Niko Kovac verlängert. Der 54-Jährige hat in Dortmund ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

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"Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Er habe die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genieße innerhalb des Clubs eine hohe Akzeptanz, so Ricken weiter. "Die Verlängerung mit Niko ist auch ein klares Zeichen für Konstanz und Stabilität bei Borussia Dortmund."

Kovac: "Gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen"

Mit Kovac bleiben auch sein Bruder Robert Kovac und Filip Tapalovic beim BVB. Niko Kovac hatte Borussia Dortmund Anfang des Jahres 2025 auf dem elften Tabellenplatz übernommen und die Schwarz-Gelben in der Saison 2024/25 noch in die Champions League geführt. In der vergangenen Saison führte Kovac den Traditionsverein mit 73 Punkten zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga.

"Wir haben gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen und wichtige Grundlagen für die Zukunft gelegt. Darauf wollen wir aufbauen", sagte Kovac zur Vertragsverlängerung. "Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen."

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Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent tiefer bei 3,08 Euro.

dpa-AFX