DAX25.389 +2,0%Est506.137 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 +4,6%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.695 +0,8%Euro1,1641 +0,3%Öl96,57 -7,4%Gold4.574 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street pausiert -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Fortschritte bei Iran-Abkommen -- D-Wave, Wasserstoffaktien, Lufthansa, TUI, SoftBank, Advantest im Fokus
Top News
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Warnung formuliert

Rheinmetall-Aktie schließt dennoch freundlich: Wird der Rüstungsriese zu mächtig? Kartellexperte schlägt Alarm

25.05.26 18:09 Uhr
"Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt vor Rheinmetall-Macht | finanzen.net

Der Rüstungsboom stärkt Rheinmetall weiter - doch genau das ruft auch Kritiker auf den Plan. Ein Kartellexperte warnt vor einer wachsenden Abhängigkeit von dem Konzern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
337,55 EUR 7,55 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
88,84 EUR -0,08 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
50,31 EUR 1,32 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.239,80 EUR 18,80 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
82,30 EUR 3,90 EUR 4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Experte warnt vor wachsender Marktmacht von Rheinmetall
Bundeswehr laut Bericht teils ohne echte Alternativen
• Regulierung dominanter Rüstungskonzerne könnte schwieriger werden

Kartellexperte sieht wachsende Abhängigkeit von Rheinmetall

Die starke Expansion von Rheinmetall sorgt zunehmend auch für kartellrechtliche Diskussionen. Wie das Wirtschaftsmagazin Capital berichtet, warnen Experten vor einer wachsenden Marktmacht des Düsseldorfer Rüstungskonzerns. Hintergrund ist die massive Ausweitung des Geschäfts seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022.

Rupprecht Podszun, Jura-Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Mitglied der Monopolkommission, sagte in einem Interview mit dem Magazin, die "Zeitenwende" bringe einzelne Akteure in eine Position, die sich noch über Jahre auszahlen könne. Daraus könnten starke Abhängigkeiten entstehen. Rheinmetall habe das Potenzial, sich zu einer "Art Google der Rüstungswirtschaft" zu entwickeln.

Rheinmetall baut seine Stellung immer weiter aus

Tatsächlich hat Rheinmetall seine Position in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Unter Vorstandschef Armin Papperger hat der Konzern laut Capital seinen Umsatz bis 2025 praktisch verdoppelt. Gleichzeitig expandierte das Unternehmen in zusätzliche Rüstungsbereiche.

Vor allem im Bereich Artilleriemunition verfügt Rheinmetall laut dem Bericht inzwischen über eine dominierende Stellung in Deutschland. Für die Bundeswehr gebe es in mehreren Bereichen kaum noch echte Alternativen. Besonders bei programmierbarer Munition, die bereits in der Luft detoniert, sei der Konzern laut Aussagen aus der Branche sowohl teuer als auch marktbeherrschend.

Warnung vor schwieriger Regulierung

Podszun warnte gegenüber Capital zudem davor, dass eine solche Marktstellung langfristig auch die Regulierung erschweren könne. Unternehmen, von denen Staaten oder Streitkräfte stark abhängig seien, ließen sich nicht mehr ohne Weiteres regulieren. Gerade im Zuge der milliardenschweren europäischen Aufrüstungsprogramme könnte sich dieser Effekt in den kommenden Jahren weiter verstärken.

Rheinmetall selbst äußerte sich laut Capital nicht zu den Vorwürfen. Der Konzern verweist jedoch seit längerem auf die stark gestiegene Nachfrage nach Munition, Militärfahrzeugen und Verteidigungssystemen infolge der geopolitischen Spannungen und baut seine Produktionskapazitäten weltweit deutlich aus.

So reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS

Am Montag zeigte sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel letztlich 1,34 Prozent höher bei 1.243,60 Euro. Die Papiere des Branchenkollegen HENSOLDT verlor daneben marginale 0,02 Prozent auf 89,02 Euro, sie wurden allerdings ex-Dividende gehandelt. Anteilsscheine von RENK sprangen via XETRA um 3,22 Prozent auf 50,61 Euro nach oben. TKMS-Aktien gewannen 5,23 Prozent auf 82,50 Euro.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Melanie Shcürmann, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
14.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
14.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen