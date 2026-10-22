Autobauer im Fokus: Mercedes-CEO warnt vor Protektionismus in der EU - Aktien von BMW & Co. im Blick

Warnung vor Eigentor

22.10.26 12:11 Uhr

Brüssel will Europas Autobauer vor der Konkurrenz aus China schützen, doch ausgerechnet der Mercedes-Chef hält die Abschottung für ein teures Eigentor.

• Die EU plant, chinesische Hybridimporte im ersten Jahr auf 350.000 Fahrzeuge zu begrenzen, was vor allem Volumenhersteller entlastet, während Premiumhersteller wie Mercedes-Benz und BMW kaum profitieren.

Mercedes-Chef Källenius warnt, neue EU-Handelsbarrieren trieben die Kosten hoch

EU will chinesische Hybridimporte im ersten Jahr auf 350.000 Autos deckeln

Volumenhersteller profitieren davon stärker als Mercedes-Benz und BMW

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Ola Källenius, Chef der Mercedes-Benz Group, warnt die EU davor, Europas Autobauer mit neuen Schutzregeln selbst zu verteuern. Damit stellt er die Frage in den Raum, wem Brüssels Industriepolitik an der Börse eigentlich nutzt. Wie Bloomberg berichtet, sagte Källenius am Mittwoch beim Berlin Global Dialogue, zusätzliche Handelsbarrieren würden die Produktionskosten erhöhen und globale Lieferketten verzerren. Hintergrund sind Pläne der EU, in Europa gebaute Autos zu bevorzugen und den Zustrom chinesischer Fahrzeuge zu bremsen. Für Anleger ist das mehr als eine handelspolitische Randnotiz, denn was als Schutz für die gesamte Branche gedacht ist, dürfte auf die Aktien der deutschen Hersteller höchst unterschiedlich wirken.

Kostenfalle: Warum Källenius vor neuen Barrieren warnt

Seine Warnung begründet Källenius mit dem Aufbau eines modernen Autos. Ein Fahrzeug bestehe heute aus Tausenden Teilen aus allen Ecken der Welt, sagte er laut Bloomberg. Neue Auflagen schafften zwar Widerstandsfähigkeit, trieben aber zugleich die Kosten. Es sei ein Balanceakt. Statt auf Abschottung zu setzen, solle die EU mehr Handelsabkommen schließen. Wie Automotive News schreibt, lobte er dabei die Arbeit am lange verzögerten Abkommen mit Südamerika sowie die Gespräche mit Indien und weiteren Partnern. Zugleich stellte er fest, dass der Protektionismus nach Jahrzehnten weitgehend unangefochtener Globalisierung zurückgekehrt sei.

Die Pläne, auf die Källenius zielt, laufen in Brüssel unter dem Schlagwort "Made in Europe". Laut Reuters hat das Vorhaben bereits einen politischen Streit darüber ausgelöst, welche Länder überhaupt als europäisch gelten, etwa Großbritannien oder die Türkei, wo mehrere Hersteller Werke betreiben. Gleichzeitig bauen chinesische Anbieter schon Fabriken und Lieferketten in Europa auf, noch bevor die Regeln feststehen. Für einen Konzern mit weltweit verzweigtem Zuliefernetz liegt das Risiko damit weniger im Ziel der EU als in den Nebenwirkungen: Jede zusätzliche Herkunftsvorgabe macht die Beschaffung komplizierter und teurer.

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Schutz vor China spaltet die Autowerte

Wie unterschiedlich Protektionismus auf Aktien wirkt, zeigte sich bereits am 7. Oktober. Bloomberg berichtete exklusiv, die EU-Kommission bereite Schutzmaßnahmen gegen chinesische Hybridimporte vor, die inzwischen ein Viertel des Absatzes ausmachten. Oxcap Analytics wertete eine solche Begrenzung als wesentlichen positiven Faktor für die stark im Massengeschäft tätigen Hersteller Renault, Stellantis und Volkswagen. An der Börse sorgte das jedoch nur zeitweise für Erleichterung. Premiumhersteller wie Mercedes-Benz und BMW profitierten dagegen kaum: Die Aktien gaben am selben Tag deutlich nach, bei Mercedes vor allem wegen schwacher Absatzzahlen aus China.

Zwei Tage später folgte die Einigung. Nach Gesprächen in Peking verkündete EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič, China werde seine Ausfuhren von Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen in die EU drosseln, die Lieferungen könnten um mehr als die Hälfte zurückgehen. Die Details nannte ein Vertreter der EU-Kommission am 12. Oktober in Brüssel: Im ersten Jahr soll eine Obergrenze von 350.000 Fahrzeugen gelten, die danach jährlich um sechs Prozent steigt, und das für vier Jahre. Erste Maßnahmen seien ab Anfang Dezember zu erwarten. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sprach von einem "ersten positiven Signal", eine abschließende Bewertung sei erst bei Kenntnis der Details möglich. Für Volumenhersteller wie Volkswagen wirkt die Grenze als Entlastung, für Mercedes-Benz und BMW bringt sie deutlich weniger.

Schutz vor China-Konkurrenz: Was das für die Aktien von Mercedes-Benz, BMW und Co. bedeutet

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Die Gemengelage zeigt, dass Brüssels Industriepolitik die deutschen Autowerte nicht gleichmäßig trifft. Volumenhersteller gewinnen durch die Hybridgrenze Luft im Preiskampf mit chinesischen Anbietern. Premiumhersteller wie Mercedes-Benz und BMW haben dagegen wenig zu gewinnen, tragen aber das Kostenrisiko strengerer Herkunftsregeln mit. Hinzu kommt die Haltung Pekings: Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums hatte bereits am 7. Oktober erklärt, Protektionismus könne die Wettbewerbsfähigkeit nicht steigern. Für Hersteller, die einen großen Teil ihres Geschäfts in der Volksrepublik machen, ist jede weitere Eskalation ein zusätzliches Risiko.

Wie schwer China für Mercedes-Benz bereits wiegt, zeigen die Absatzzahlen zum dritten Quartal 2026. Dort verkaufte die Pkw-Sparte 86.800 Fahrzeuge, 31 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, weltweit sank der Pkw-Absatz um 8 Prozent auf 407.200 Einheiten. Außerhalb Chinas legte Mercedes-Benz Cars dagegen um 1 Prozent zu. Der Konzern betont diese Stärke jenseits Chinas ebenso wie seinen Rekord bei Elektroautos. Doch gerade die breite Aufstellung über viele Märkte und Lieferländer macht Mercedes-Benz verwundbar, wenn Handelsblöcke ihre Grenzen hochziehen. Die Warnung von Källenius ist damit auch ein Hinweis in eigener Sache.

Der nächste belastbare Datenpunkt ist der Zwischenbericht zum dritten Quartal, den Mercedes-Benz am 28. Oktober vorlegt. In der anschließenden Telefonkonferenz dürfte sich zeigen, ob das Management die Kosten von Zöllen und Handelsregeln konkreter beziffert. Für die gesamte Branche folgt ab Anfang Dezember der Praxistest der Hybridgrenze.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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