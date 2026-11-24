Warnung vor KI-Blase

Der frühere oberste Börsenaufseher der USA erwartet das Ende des KI-Booms noch vor November 2028 und hat schon eine Vorstellung davon, wo die ersten Pleiten drohen.

• Er sieht die Hauptgefahren in der übermäßigen Kreditvergabe, insbesondere bei stark fremdfinanzierten Neocloud-Unternehmen wie CoreWeave, die bei Wachstum hohe Risiken bergen.

• Gary Gensler warnt vor einem KI-Boom, der einer Blase ähnelt, und rechnet vor der US-Präsidentschaftswahl 2028 mit einer Rezession, ähnlich dem Platzen der Dotcom-Blase.

Gary Gensler hält den KI-Boom für eine Blase und erwartet eine Rezession

Als erste Opfer sieht er hoch verschuldete Anbieter von KI-Rechenleistung

NVIDIA liefert Rekordzahlen, doch Jefferies und UBS kappen ihre Kursziele

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Gary Gensler, von 2021 bis 2025 Chef der US-Börsenaufsicht SEC, hält den KI-Boom bereits für eine Blase und rechnet noch vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2028 mit einer Rezession. Seine Warnung stellt genau die Annahme infrage, auf der die Bewertungen der gesamten KI-Kette ruhen. Im Interview mit CNN zieht der heutige MIT-Professor den Vergleich zum Platzen der Dotcom-Blase. Die einzige Frage sei, ob es eine milde Rezession werde oder etwas Dramatischeres.

Gensler sieht ein Muster aus Strom, Internet und KI

Gensler verweist auf Schätzungen, wonach jährlich rund 800 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur fließen. Die großen Technologiekonzerne gäben 2026 fünfmal so viel aus wie noch drei Jahre zuvor, sagte er CNN. Der Mechanismus dahinter ist für ihn nicht neu: Kapitalmärkte finanzieren Infrastruktur in Erwartung von Umsätzen, die erst später kommen. So sei es mit der Elektrizität in den 1920er Jahren und mit dem Internet in den 1990er Jahren gewesen, bis die Entwicklung ein Plateau erreichte und sich zurückbildete. Der erwartete Abschwung dürfte laut Gensler so gravierend ausfallen wie der Dotcom-Crash Anfang der 2000er Jahre, aber nicht so hart wie die Finanzkrise 2008.

Zu viel Kredit, zu schnell: Neoclouds im Visier

Den eigentlichen Schwachpunkt sieht Gensler in der Finanzierung. Ringgeschäfte zwischen den Beteiligten und außerbilanzielle Konstruktionen verschleierten, wie viel Risiko sich aufbaue. Er glaube, die Geschichte werde zeigen, dass die Kreditgeber zu viel Geld zu schnell verliehen hätten. Die großen Konzerne würden überleben, sagte Gensler. Brüche und Pleiten erwartet er dagegen bei den sogenannten Neoclouds, die Rechenkapazität für KI an Entwickler vermieten und häufig stark fremdfinanziert sind.

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Namen nennt Gensler nicht. Wie sehr dieses Geschäftsmodell auf Kredit gebaut ist, zeigt aber der Blick auf CoreWeave, einen der bekanntesten Vertreter der Gruppe. Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz um 168 Prozent auf knapp 3,7 Milliarden US-Dollar. Zugleich wuchs der Nettozinsaufwand von 310 Millionen auf 846 Millionen US-Dollar, der Nettoverlust von 110 Millionen auf 709 Millionen US-Dollar. Die Finanzschulden summierten sich Ende September auf rund 47 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie Ende 2025. Finanzchef Nitin Agrawal kündigte an, bei den aktuellen Renditen bis einschließlich 2027 keine weiteren unbesicherten Anleihen auf Ebene der Muttergesellschaft zu begeben.

NVIDIA-Aktie: Rekordquartal trifft auf Blasenangst

Bei NVIDIA zeigt sich bislang keine Ermüdung. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Chipkonzern den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,68 US-Dollar klar über den im Schnitt erwarteten 2,47 US-Dollar. Für das laufende Quartal peilt NVIDIA 130 Milliarden US-Dollar Umsatz an, plus oder minus drei Prozent, Analysten hatten mit gut 125 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Bruttomarge soll dabei von knapp 75 Prozent auf 71 bis 72 Prozent sinken. Interimschefin Colette Kress hob zudem die Wachstumsprognose für das kommende Geschäftsjahr von 70 auf 75 Prozent an.

Die Zahlen fallen in eine Phase der Unruhe an der Konzernspitze: Jensen Huang trat am 12. November als Vorstandschef zurück, Verwaltungsratschef Harvey Jones stellte in der Telefonkonferenz klar, dass das Gremium ihn nicht wieder einsetzen will. Die DZ BANK hob den fairen Wert kurz darauf dennoch von 215 auf 240 US-Dollar an und bestätigte "Kaufen". Analyst Ingo Wermann schrieb, der Chef sei nun zwar weg, geschäftlich sei der Konzern aber weiter auf einem guten Weg.

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Andere Häuser bleiben ebenfalls positiv, stutzen aber ihre Erwartungen. So senkte Jefferies das Kursziel von 300 auf 250 US-Dollar, die UBS reduzierte ihres von 240 auf 220 US-Dollar, beide Analysehäuser blieben jedoch bei „Buy“. UBS-Analyst Timothy Arcuri sprach von einem „symbolischen Kraftbeweis“.

Gegenstimmen und Risiken für Anleger

Nicht jeder teilt Genslers Lesart. Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, nannte das Szenario gegenüber CNN zwar plausibel, sieht aber eine sich selbst korrigierende Blase: Die verbreitete Sorge vor überzogenen Bewertungen verhindere einen unhaltbaren Kursanstieg, Chipwerte seien gemessen am KGV inzwischen niedriger bewertet als der Gesamtmarkt.

Ein Risiko bleibt dennoch die Konzentration der Nachfrage. NYU-Professor Scott Galloway hatte bereits im Juli in seinem Podcast "Prof G Markets" gewarnt, dass die Nachfrage hinter Infrastrukturinvestitionen in Billionenhöhe zunehmend von nur zwei Unternehmen komme, OpenAI und Anthropic, und zog den Vergleich zu den Telekomkonzernen im Jahr 1999. Als Warnsignal nannte er, dass Meta Platforms nach einer Überschätzung des eigenen Bedarfs externe Leasingmodelle für Rechenkapazität prüfe. Kürzen die großen KI-Entwickler, träfe das laut Galloway Chiphersteller, Rechenzentrumsbetreiber und Kreditgeber gleichermaßen.

Dass Investoren der Branche dennoch weiter viel Kapital anvertrauen, zeigt der Börsengang von Anthropic: Die Aktien wurden am 18. November zu 83 US-Dollar platziert, über der Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar, und werden seit dem 19. November gehandelt. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Rangfolge der Verwundbarkeit: Die stärksten Bilanzen liegen bei Chip- und Plattformkonzernen wie NVIDIA, die größte Kreditlast bei den Neoclouds.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net

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