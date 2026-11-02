Gefahr für NVIDIA-Aktie und Co.? Experte hält Rückschlag von 30 Prozent für möglich

Warnung vor KI-Risiko

02.11.26 03:25 Uhr

Ausgerechnet am Jahrestag des Schwarzen Montags von 1987 skizziert Jeremy Siegel das Szenario, in dem der KI-Boom für den NASDAQ zur schweren Last werden könnte.

Jeremy Siegel hält einen NASDAQ-Rückgang von bis zu 30 Prozent für möglich

Auslöser wären dauerhaft enttäuschende Erträge aus KI-Investitionen

Anleihen und Value-Aktien sieht Siegel als natürliche Absicherung

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Der NASDAQ Composite könnte nach Einschätzung von Jeremy Siegel um bis zu 30 Prozent fallen, falls die Investitionen in Künstliche Intelligenz nicht die erwarteten Erträge liefern. Der Senior Economist von WisdomTree und emeritierte Wharton-Professor formulierte seine Warnung am 19. Oktober auf der Unternehmenswebsite, ausgerechnet am 39. Jahrestag des Schwarzen Montags von 1987. Brisant ist das vor allem, weil der Technologieindex eng an Unternehmen mit KI-Bezug gekoppelt ist und eine Trendwende dort den gesamten Index bewegen würde. Siegel knüpft sein Szenario allerdings an eine klare Bedingung: Erst wenn KI-Investitionen dauerhaft keine stabilen Gewinne abwerfen, hält er eine Korrektur dieser Größenordnung für denkbar.

Konzentration macht den NASDAQ verwundbar

Den Kern der Warnung bildet das Konzentrationsrisiko, also die enge Bindung eines Index an wenige große Unternehmen oder ein einzelnes Thema. Aktien mit KI-Bezug stellen heute einen historisch großen Teil des Marktes, weshalb jede Enttäuschung auch breit gestreute Wachstumswerte belasten könnte. Aus Siegels Sicht macht genau diese Ballung das Risiko realistisch, wie er auf der Website selbst schreibt. Der Ökonom zieht dabei Parallelen zu früheren Phasen, in denen zwar echte Nachfrage bestand, ein zu kräftiger Ausbau der Kapazitäten die Erträge der größten Investoren später aber schmälerte. Hinzu kommen die Zinsen: Sie entscheiden darüber, wie teuer die Fremdfinanzierung großer KI-Projekte ausfällt. An seiner langfristigen Zuversicht für KI hält Siegel fest, kurzfristig ist das Risiko einer deutlichen Korrektur aus seiner Sicht jedoch greifbarer geworden.

Kurze Erholung, dann scharfe Rotation in Value-Aktien

Die Nervosität am Markt speiste sich laut BeInCrypto aus mehreren Richtungen. Sorgen über die Finanzierung von KI und über die Verschuldung großer Cloud-Anbieter drückten auf die Stimmung, dazu kamen hohe Ölpreise, steigende Renditen und ein anziehender Volatilitätsindex VIX. Wie Siegel in seinem Wochenkommentar vom 26. Oktober auf der WisdomTree-Website erklärt, erlebte der NASDAQ in der Woche vom 19. bis 23. Oktober einen der größten Ausverkäufe der jüngeren Vergangenheit, während der Russell Value Index und der S&P Value Index auf Rekordhochs kletterten.

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Eine derart scharfe Abkehr von Wachstums- hin zu Substanzwerten sei zwar dramatisch, historisch aber nicht beispiellos, so Siegel. Nachdem der NASDAQ im März 2000 seinen Gipfel erreicht hatte und im folgenden Jahr rund 60 Prozent verlor, stiegen Value-Aktien sogar und näherten sich neuen Hochs. Eine Gleichsetzung mit damals lehnt der Ökonom jedoch ab: "Ich glaube nicht, dass wir uns heute in etwas befinden, das der Technologieblase von 2000 auch nur ähnelt, aber der Vergleich zeigt, warum Diversifikation so wichtig bleibt." Die treibende Kraft hinter der Umschichtung benennt er klar, nämlich "die Unsicherheit über das Ausmaß und die Dauerhaftigkeit des KI-Investitionsbooms".

Realzinsen verbinden KI-Boom, Anleihen und Value

Den Mechanismus dahinter beschreibt Siegel über die Realzinsen. Die Erwartung gewaltiger Rechenzentrumsbauten und hoher KI-Ausgaben habe eine enorme Nachfrage nach Kapital geschaffen und die realen Zinsen nach oben getrieben. Sobald Anleger an der Fortsetzung dieses Ausgabenpfads zweifeln, kehre sich der Effekt um. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutschte entsprechend wieder unter 5 Prozent und stützte Anleihen sowie zinssensible Substanzwerte. "Deshalb betrachte ich Anleihen und Value-Aktien weiterhin als natürliche Absicherung gegen den dominierenden KI-Trend", schreibt Siegel. Die Bewegung am langen Ende führt er ausdrücklich nicht auf steigende Inflationserwartungen zurück, diese seien sogar leicht gesunken. Verlangsamt sich der KI-Ausbau, rechnet er mit weniger Finanzierungsbedarf für Rechenzentren, schwächerer Konjunktur, geringerem Preisdruck und letztlich deutlich niedrigeren Zinsen.

Worauf NASDAQ-Anleger als Nächstes achten

Ein zentrales Puzzleteil fehlt aus Siegels Sicht noch: "Bei aller Diskussion darüber, wie KI die Wirtschaft verändert, haben wir in den gesamtwirtschaftlichen Statistiken noch keine entscheidende, KI-getriebene Beschleunigung der Produktivität gesehen." Für das dritte Quartal liegen die Wachstumsprognosen laut seinem Kommentar bei rund 3 Prozent. Seine Lehre aus der Rotation formuliert der Ökonom unmissverständlich: Anleger, die nur die Gewinner des KI-Booms besitzen, gingen "ein stärker konzentriertes makroökonomisches Risiko ein, als ihnen womöglich bewusst ist". Der nächste geldpolitische Fixpunkt ist die Fed-Sitzung im Dezember, für die der Markt laut Siegel Ende Oktober weiterhin eine mögliche Zinserhöhung einpreiste.

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Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.