Amazon sichert sich 3M-Aktien: Was Anleger zum KI-Deal wissen müssen

Warrant für Amazon

20.10.26 09:36 Uhr

Amazon koppelt mögliche Aktienoptionen bei 3M an Zahlungen für Rechenzentrumsprodukte von bis zu sechs Milliarden US-Dollar. Der Deal eröffnet dem Industriekonzern zusätzliche Geschäftschancen.

• Ähnliche Warrants werden auch bei Qualcomm und Generac eingesetzt; der Erfolg hängt von der tatsächlichen Erfüllung der Bedingungen ab, und Aktionäre müssen die potenzielle Verwässerung gegen das Umsatzpotenzial abwägen.

• Der Warrant bietet Amazon die Möglichkeit, Aktien unter dem Marktpreis zu erwerben, was wie ein Rabatt wirkt, während 3M durch den Deal seine Position im Rechenzentrumsmarkt stärken und einen potenziellen Großkunden gewinnen möchte.

• 3M hat einen Warrants-Deal mit Amazon abgeschlossen, der bis zu 3.162.015 Aktien umfasst und an Zahlungen für Rechenzentrumsprodukte gekoppelt ist, wobei die Bedingungen für das Vesting an Meilensteine wie eine Zahlungsschwelle von 6 Milliarden US-Dollar gebunden sind.

Amazon sichert sich Optionsrechte, 3M hofft auf Rechenzentrumsaufträge

Der an Zahlungen gekoppelte Warrant ist kein garantierter Auftrag

Auch QUALCOMM und Generac setzen auf dieses Modell

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3M hat am Montag seine Geschäftsbeziehung mit einer Amazon-Tochter ausgeweitet. Im Zuge der Vereinbarung gewährte der Konzern einer weiteren Amazon-Tochter einen Optionsschein (Warrant) auf bis zu 3.162.015 eigene Aktien.

An der Börse kam die Nachricht gut an: Die 3M-Aktie reagierte nachbörslich an der NYSE mit einem Kurssprung um 5,52 Prozent auf 170,95 US-Dollar, während die Amazon-Aktie an der NASDAQ überschaubare 0,29 Prozent auf 263,20 US-Dollar gewann.

Die Eckdaten des Warrants

Wie aus einer Pflichtmitteilung von 3M an die US-Börsenaufsicht SEC (Form 8-K) vom 19. Oktober hervorgeht, hat der Warrant eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Ausübungspreis liegt bei 164,89 US-Dollar je Aktie. Die Option umfasst insgesamt bis zu 3.162.015 Aktien, wobei die Bedingungen für den Erwerb der Rechte an diese Zahlungen und weitere Meilensteine geknüpft sind.

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85 Prozent der Aktien werden abhängig von Amazons Zahlungen für optische Konnektivität und andere Rechenzentrumsprodukte unverfallbar. Vollständig erreicht ist dieser Anteil erst, wenn die kumulierten Zahlungen 6 Milliarden US-Dollar betragen. Die übrigen 15 Prozent sind an ereignisbasierte Meilensteine gebunden.

Entscheidend ist dabei die Unterscheidung zwischen Umsatzchance und verbindlichem Auftragsvolumen: Die Schwelle von 6 Milliarden US-Dollar ist keine Kaufzusage, sondern eine Voraussetzung für das Vesting. Der Warrant schafft vielmehr einen zusätzlichen Anreiz für Amazon, Produkte von 3M zu beziehen. Je höher die entsprechenden Zahlungen ausfallen, desto mehr Aktienoptionen werden unverfallbar.

Was 3M und Amazon von dem Deal haben

Für 3M bietet die Vereinbarung die Chance, sich stärker als Lieferant für den Ausbau von Rechenzentren zu etablieren. Der Konzern baut sein Geschäft mit optischer Konnektivität aus und gewinnt mit Amazon einen potenziell wichtigen Großkunden. Gleichzeitig schafft der Warrant einen Anreiz für Amazon, seine Einkäufe bei 3M auszuweiten: Mit jeder zusätzlichen Zahlung rückt das Unternehmen näher an das vollständige Vesting heran. Die Gegenleistung für diese Kundenbindung erfolgt nicht in bar, sondern über ein Bezugsrecht auf eigene Aktien – und ist an tatsächliche Zahlungen gekoppelt.

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Amazon wiederum erhält die Möglichkeit, am Erfolg seines Lieferanten zu partizipieren. Liegt die 3M-Aktie bei Ausübung über dem festgelegten Preis von 164,89 US-Dollar, kann Amazon die Papiere unter dem dann geltenden Marktpreis beziehen. Wirtschaftlich kann der Warrant damit wie ein nachträglicher Rabatt auf die Einkäufe wirken. Wie groß dieser Vorteil ausfällt, hängt unter anderem von der Kursentwicklung der 3M-Aktie ab.

Auch bilanziell ist die Konstruktion relevant: Nach US-GAAP werden Gegenleistungen an Kunden in der Regel als Minderung der Umsatzerlöse erfasst, sofern keine Gegenleistung für eine eigenständige Leistung des Kunden vorliegt. Die ausgewiesenen Erlöse aus dem Amazon-Geschäft könnten daher niedriger ausfallen als die tatsächlich geleisteten Zahlungen. Wie 3M den konkreten Warrant bilanziell behandelt, bleibt abzuwarten.

Aktionäre müssen Verwässerung gegen Umsatzchance abwägen

Für die bisherigen 3M-Aktionäre stellt sich damit die Frage, wie die Aussicht auf zusätzliches Geschäft gegen eine mögliche Verwässerung abzuwägen ist. Zum 30. Juni waren laut der Ergebnismitteilung zum zweiten Quartal knapp 516 Millionen Aktien ausstehend. Bei vollständiger Ausübung entspräche der Warrant rund 0,6 Prozent dieser Aktienzahl.

Dem steht der Rückgang der ausstehenden Aktien seit Ende 2025 gegenüber: Damals waren es noch gut 530 Millionen Stück. Dazu trugen Aktienrückkäufe bei. Allein im zweiten Quartal schüttete 3M über Dividenden und Rückkäufe insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus. Bei vollständiger Ausübung würde der Warrant einen Teil dieses Rückgangs wieder ausgleichen – und zwar gut ein Fünftel der Differenz zwischen den beiden Aktienzahlen.

Die mögliche Verwässerung hängt allerdings davon ab, ob Amazon die Bedingungen des Warrants erfüllt und die Optionen tatsächlich ausübt. Zugleich steigt der wirtschaftliche Wert der Option für Amazon, wenn die 3M-Aktie deutlich über den Ausübungspreis klettert. Für die bestehenden Aktionäre kann das den Verwässerungseffekt entsprechend erhöhen. Die bisherige Prognose von 3M für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 8,80 bis 8,95 US-Dollar berücksichtigt den Deal nicht.

Amazon baut ein Netz aus Lieferantenbeteiligungen

Die Vereinbarung mit 3M ist kein Einzelfall. Amazon nutzt ähnliche Konstruktionen bereits bei anderen Zulieferern, um seine Beschaffung im Zuge des KI- und Rechenzentrumsausbaus mit Beteiligungsmöglichkeiten zu verknüpfen.

So gewährte QUALCOMM Amazon laut einer Mitteilung vom 8. September einen Warrant auf bis zu 25 Millionen Aktien. Die Vereinbarung ist an Käufe von Server-Chips gekoppelt. Auch Generac setzte auf dieses Modell: Am 16. September wurde ein Warrant auf knapp 1,7 Millionen Aktien bekannt, der mit Zahlungen für Backup-Generatoren von bis zu 8 Milliarden US-Dollar verknüpft ist.

Für Amazon entsteht dadurch die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, deren Produkte für den Ausbau der eigenen Rechenzentrumskapazitäten wichtig sind. Für die Lieferanten wiederum kann der Warrant ein Anreiz sein, das Geschäft mit dem Konzern auszubauen. Allerdings hängt der wirtschaftliche Nutzen für beide Seiten davon ab, ob die vereinbarten Bedingungen tatsächlich erfüllt werden.

Für Amazon-Aktionäre dürfte ein einzelner Deal dieser Größenordnung finanziell kaum ins Gewicht fallen. Zusammengenommen können solche Warrants jedoch ein Portfolio an Optionen bilden, dessen Wert vom selben Investitionszyklus abhängt, den Amazon mit seinen eigenen Ausgaben für Rechenzentren antreibt.

Was die Meldung für 3M-Anleger bedeutet

Für das Geschäftsjahr 2026 ergibt sich aus der Vereinbarung zunächst keine automatische Änderung der Prognose. Der Kursanstieg zeigt vielmehr, dass der Markt auf zusätzliches Geschäft mit Amazon hofft. Ob sich diese Erwartung erfüllt, hängt davon ab, wie stark der Konzern seine Bestellungen bei 3M ausweitet.

Anleger müssen das Umsatzpotenzial gegen die mögliche Verwässerung und die bilanziellen Auswirkungen abwägen. Entscheidend ist, ob aus dem Deal dauerhaft zusätzliches Geschäft entsteht und ob dessen wirtschaftlicher Nutzen die Ausgabe neuer Aktien rechtfertigt. Bleiben die Bestellungen hinter den Erwartungen zurück, könnte sich die positive Kursreaktion als verfrüht erweisen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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