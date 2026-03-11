DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.165 -1,1%Euro1,1539 -0,1%Öl100,5 +7,4%Gold5.152 -0,1%
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So performen die Japan-Investments von Berkshire Hathaway

12.03.26 03:32 Uhr

Im Jahr 2019 beteiligte sich Berkshire Hathaway unter der Leitung von Warren Buffett erstmals an fünf japanischen Handelshäusern. So steht sein Nachfolger Greg Abel zu der äussert erfolgreichen Wette.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch