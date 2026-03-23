TKMS-Aktie fällt: Wartungszentrum für U-Boote in Singapur geplant
Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS will in Singapur ein erstes Zentrum für Wartung und Service im Pazifik öffnen.
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Dazu hat das deutsche Unternehmen am Rande einer Reise von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Absichtserklärung mit dem örtlichen Partner ST Engineering unterzeichnet, wie es am Dienstag mitteilte.
TKMS-Chef Oliver Burkhard sagte: "Die Zusammenarbeit mit ST Engineering ist ein starkes Fundament, um die Einsatzbereitschaft der U-Boote der Republic of Singapore Navy sowie anderer Marinen, die U-Boote von TKMS betreiben, langfristig zu sichern."
Der asiatische Stadtstaat ist ein regionales Wirtschaftszentrum und für die deutsche Rüstungsindustrie bereits ein wichtiger Kunde. Die Republik wird von der Bundesregierung zudem als ein sogenannter Wertepartner betrachtet und steht als solcher auf dem Programm der Pistorius-Reise, der in seiner Delegation auch Chefs großer deutscher Rüstungsfirmen mitgenommen hat.
Die Marine von Singapur hat sich von TKMS U-Boote der Klasse 218 SG bauen lassen und weitere Boote bestellt. Die Bundesregierung bemüht sich zudem, über Deutschland und Norwegen hinaus weitere Partner für eine Nutzergruppe um den TKMS-Bootstyp U212 CD zu gewinnen.
So hofft TKMS auf einen weiteren 212CD-Auftrag aus Kanada zum Bau von bis zu zwölf U-Booten. Der Nato-Verbündete hat Küsten zum Pazifik im Westen, dem Atlantik im Osten und dem Arktischen Ozean im Norden.
Die TKMS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,05 Prozent tiefer bei 78,95 Euro.
/cn/DP/stw
SINGAPUR (dpa-AFX)
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