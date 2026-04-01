Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusNahost-Konflikt im Blick: Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Tesla weitet Robotaxi-Dienst aus -- Meta, NEL im Fokus
Vorschlag für Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken. WACKER CHEMIE erhöht Umsatzausblick für 2026. SAP-Chef mit höchsten Gehalt der DAX-CEOs. TUI-Schiffe passieren Straße von Hormus. Filialnetz der Post wird besser - aber weiter große Lücken. Flugbetrieb bei Lufthansa wieder wie geplant angelaufen.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Haben Sie Bitcoin oder eine andere Kryptowährung schon einmal im Zahlungsverkehr genutzt?