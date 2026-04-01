Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

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Heute im Fokus

Vorschlag für Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken. WACKER CHEMIE erhöht Umsatzausblick für 2026. SAP-Chef mit höchsten Gehalt der DAX-CEOs. TUI-Schiffe passieren Straße von Hormus. Filialnetz der Post wird besser - aber weiter große Lücken. Flugbetrieb bei Lufthansa wieder wie geplant angelaufen.