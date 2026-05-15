Explosives Wachstum und volle Auftragsbücher: Im Windschatten von NVIDIA erobern Experten für Flüssigkeitskühlung den KI-Markt und verzeichnen massive Kursgewinne. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus Volatus Aerospace macht weniger Umsatz. Take Two Interactive: Neue Hinweise auf baldigen Start des Actionspiels GTA 6. Applied Materials mit starken Zahlen schwächer - Gewinnmitnahmen belasten und ziehen Branche mit runter. Virgin Galactic reduziert Verluste - Umsatzerwartungen getroffen. Stellantis: Peugeot- und Jeep-Stromer sollen in China vom Band laufen.

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