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Heute im FokusUnter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Volatus Aerospace macht weniger Umsatz. Take Two Interactive: Neue Hinweise auf baldigen Start des Actionspiels GTA 6. Applied Materials mit starken Zahlen schwächer - Gewinnmitnahmen belasten und ziehen Branche mit runter. Virgin Galactic reduziert Verluste - Umsatzerwartungen getroffen. Stellantis: Peugeot- und Jeep-Stromer sollen in China vom Band laufen.
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