DAX24.646 -0,4%Est505.953 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -0,1%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.885 +0,4%Euro1,1605 -0,2%Öl106,0 +0,8%Gold4.518 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Intel 855681 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- SpaceX mit Milliardenverlust -- Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Bayer-Aktie kann nicht profitieren: FDA beschleunigt Prüfung von zusätzlicher Finerenon-Indikation Bayer-Aktie kann nicht profitieren: FDA beschleunigt Prüfung von zusätzlicher Finerenon-Indikation
Generali-Aktie mit Gewinnen: Versicherer wuppt höhere Katastrophenschäden Generali-Aktie mit Gewinnen: Versicherer wuppt höhere Katastrophenschäden
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Warum Dortmund von einem möglichen Pokalsieger FC Bayern profitiert

21.05.26 09:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,09 EUR 0,01 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausgang des DFB-Pokalendspiels zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat Auswirkungen auf den Start in die kommende Fußballsaison - und auch auf Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)).

Im Berliner Olympiastadion geht es am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) zwischen Bayern und Stuttgart nämlich auch um die Besetzung des Franz Beckenbauer Supercups. Das Endspiel wird am 22. August parallel zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde ausgetragen, der Austragungsort ist noch offen.

Neuauflage oder Duell Bayern gegen BVB

Die Bayern stehen als deutscher Meister als Teilnehmer fest. Gewinnt Stuttgart das Pokalfinale, wären sie der Gegner. Es käme zur Neuauflage des Supercup-Endspiels dieser Saison, das die Bayern in Stuttgart mit 2:1 gewinnen konnten.

Sollten die Bayern in Berlin jedoch das Double schaffen, rückt der Tabellenzweite der Bundesliga nach. Dann wäre Dortmund der Bayern-Gegner im Supercup. Dieser ist auch finanziell attraktiv: Der Sieger kassierte zuletzt drei Millionen Euro Preisgeld, der Finalverlierer bekam immerhin zwei Millionen./kbe/DP/zb

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen