Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusRheinmetall-Crash belastet: DAX schließt in Rot -- US-Börsen uneinheitlich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, Palantir, Arm, Intel im Fokus
Auch JPMorgan kappt die Ölpreisprognose deutlich. QUALCOMM greift nach KI-Software. Bei Wendy's trifft Turnaround-Hoffnung auf Meme-Fieber. Fitch bestätigt Lufthansa-Rating. ifo-Geschäftsklima steigt. Alphabet steigt in den Dow Jones auf. Risse in Tragflächen: Behörde zwingt 16 Airbus A380 zum Check. TAG Immo: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse. Musk verliert Billionärsstatus.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
KI-Boom: Sind Sie in die NVIDIA-Aktie investiert?