Warum Market Maker für die Seitwärtsbewegung an den Kryptomärkten verantwortlich sein könnten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Mit den Kursen von Bitcoin und Ethereum ging es in den letzten Wochen kaum voran. Die grösste Kryptowährung befand in einem ständig wechselnden Auf und Ab und kam dadurch letztlich kaum vom Fleck. Auch der ETH-Kurs bewegte sich zuletzt in einer vergleichsweise engen Spanne. Mitverantwortlich dafür dürften Market Maker gewesen sein, die sich in einer speziellen Situation befanden.