Warum Schoko-Weihnachtsmänner weiterhin so teuer sind

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Manche Dinge sind einfach untrennbar mit Weihnachten verbunden - auch Schokolade. Nicht wenige Verbraucher machten in den vergangenen Jahren im Supermarkt jedoch einen Bogen um die entsprechenden Regale. Schoko-Weihnachtsmänner und andere Saisonprodukte wurden immer teurer. In diesem Jahr geben die Preise zumindest teilweise nach. Ein Überblick.

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Wie haben sich die Preise entwickelt?

Unterschiedlich. Das zeigt eine Auswertung von MarkenDetektive. Die Einkaufs-App untersuchte für die Deutsche Presse-Agentur die Preise von 16 Weihnachtsartikeln wie Schoko-Weihnachtsmännern, Lebkuchen und Dominosteinen bei den großen Lebensmittelhändlern Rewe , Edeka, Aldi und Lidl. Das Ergebnis: Viele Weihnachtssüßwaren sind billiger geworden, vor allem die Eigenmarken.

Alle fünf ausgewerteten Eigenmarken-Produkte kosten aktuell weniger als im Vorjahr, im Schnitt 21,4 Prozent, in Einzelfällen bis zu 41 Prozent. Der Preis für die 110 Gramm schweren Schoko-Weihnachtsmänner der Eigenmarken sinkt händlerübergreifend von 1,69 auf 0,99 Euro, der einer Packung Dominosteine von 3,49 auf 2,99 Euro. Auch gefüllte Lebkuchenherzen und Schoko-Lebkuchen wurden etwas günstiger.

Grundlage der Erhebung bilden die dominierenden Regalpreise von 16 Weihnachtsartikeln. Regional und in von Kaufleuten geführten Märkten können sie abweichen. Sonderangebote waren nicht Teil der Untersuchung.

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Und bei Markenprodukten?

Das Bild ist nicht einheitlich. Der Preis für einen 90 Gramm schweren Schoko-Weihnachtsmann von Milka kletterte im Vergleich zum Vorjahr von 2,99 auf 3,29 Euro. 2023 lag der Preis noch bei 1,99 Euro. Ebenfalls teurer wurden die Produkte von Kinder-Schokolade und Duplo.

Die Lindt-Weihnachtsmänner sind hingegen billiger geworden. Die 70-Gramm-Variante kostet 3,49 Euro und ist damit 50 Cent günstiger als im Vorjahr. Auch bei anderen Lindt-Größen sanken die Preise. Eine Packung Dominosteine von Kinkartz kostet so viel wie vor einem Jahr, Lebkuchenherzen von Weiss 20 Cent weniger.

"Wer nur auf den Packungspreis schaut, übersieht die eigentlichen Unterschiede", sagt Patrick Sieber, Geschäftsführer von MarkenDetektive, "pro Kilo kostet ein Marken-Weihnachtsmann bis zu fünfeinhalbmal so viel wie die Eigenmarke".

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Wie haben sich die Schokoladenpreise 2026 entwickelt?

Schokoladenprodukte wurden in diesem Jahr zwar teilweise wieder etwas günstiger. Dennoch sind die Preise immer noch vergleichsweise hoch. Laut Statistischem Bundesamt kostete eine Tafel Schokolade im Oktober 2026 im Schnitt 67 Prozent mehr als 2020, bei Riegeln oder anderen Erzeugnissen aus Schokolade waren es knapp 78 Prozent mehr. Auch die bekannten Schoko-Weihnachtsmänner von Milka und Lindt waren in den vergangenen Jahren immer teurer geworden.

Wie ist die Entwicklung zu erklären?

Der Rohkakaopreis war 2024 stark gestiegen. Hintergrund waren befürchtete Ernteausfälle in Westafrika durch Pflanzenkrankheiten und Extremwetter. Der von der internationalen Kakaoorganisation ermittelte Tagespreis lag zwischenzeitlich bei deutlich mehr als 10.000 Euro pro Tonne. Anfang 2026 sank er deutlich auf unter 3.000 Euro, weil mehr Kakao geerntet und exportiert wurde. "Die Lage auf dem Kakaomarkt hat sich gegenüber der akuten Krise von 2024 deutlich entspannt", sagt Finn Ole Semrau, Handelsexperte am Kiel Institut für Weltwirtschaft.

Die Preise schwanken nach seinen Angaben jedoch erheblich. Zuletzt stiegen sie wieder. Grund dafür sind Sorgen um die kommenden Ernten in Westafrika. "Die Kakaoproduktion ist stark von den Wetterbedingungen abhängig und der Klimawandel verschärft langfristig die Risiken von Ernteausfällen", sagt Semrau. Eine erneute Preisexplosion hält er für unwahrscheinlich. Eine Rückkehr zu den niedrigen Preisen vor der Krise sei allerdings ebenso wenig absehbar.

Warum werden nicht alle Schokoladenprodukte günstiger?

Sinkende Kakaopreise können die Kosten der Hersteller grundsätzlich entlasten, sagt Constanze Lucas, stellvertretende Sprecherin des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie. "Bis sich veränderte Börsenpreise in den tatsächlichen Einkaufskosten niederschlagen, vergeht allerdings Zeit. Kakao wird häufig mit längerem Vorlauf eingekauft." Die Kosten hingen auch von anderen Zutaten sowie von Verpackung, Energie, Personal und Logistik ab.

Milka-Hersteller Mondelez äußerte sich auf Nachfrage nicht zu den Preisen von Weihnachtssüßwaren. Der Schweizer Konzern Lindt & Sprüngli hatte vorab bereits Preissenkungen angekündigt.

Wie reagieren Kunden?

Bei Süßwaren zeigt sich laut dem Marktforschungsunternehmen NIQ ein verändertes Konsumverhalten. "Wir können sehen, dass Konsumenten ihren Verbrauch von Schokoladenwaren zu salzigen Snacks, Zuckerwaren und Süßgebäck verschieben", sagt NIQ-Experte Konstantin Lehr.

Kunden kauften demnach zuletzt insgesamt weniger Schokolade. Sonderangebote und Eigenmarken-Produkte haben an Bedeutung gewonnen. Der Promotionanteil am Umsatz liege nun fast bei 50 Prozent, so Lehr.

Auch in den Wochen vor Weihnachten kann es sich lohnen, mit dem Kauf zu warten. Bei einem deutschen Discounter wurde der Milka-Weihnachtsmann in der vergangenen Woche für 1,99 Euro angeboten

- knapp 40 Prozent unter dem normalen Preis.

Die Hersteller spüren die Zurückhaltung der Kunden. Lindt & Sprüngli passte kürzlich seine Umsatzprognose nach unten an. Statt mit vier bis sechs Prozent Wachstum rechnet der Konzern nur noch mit höchstens zwei Prozent. Als Grund dafür wurde die hohe Preissensibilität der Verbraucher genannt./cr/DP/zb