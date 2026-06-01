Der Devisenmarkt hat sich über Nacht nur wenig bewegt. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- Siltronic beschließt Barkapitalerhöhung -- Rheinmetall , TAG Immobilien im Fokus Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung. KNDS hat Capint-Kampfpanzer präsentiert.

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