Was Analysten von der Alzchem Group-Aktie erwarten

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Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der Alzchem Group-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 194,00 EUR, was einem Anstieg von 5,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Alzchem Group-Aktie von 188,30 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 185,00 EUR -1,75 07.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 197,00 EUR 4,62 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 EUR 6,21 01.05.2026

Redaktion finanzen.net