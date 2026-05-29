Was Analysten von der Alzchem Group-Aktie erwarten
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Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der Alzchem Group-Aktie vorgenommen.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 194,00 EUR, was einem Anstieg von 5,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Alzchem Group-Aktie von 188,30 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|185,00 EUR
|-1,75
|07.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|197,00 EUR
|4,62
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 EUR
|6,21
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent