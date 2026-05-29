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Was Analysten von der Alzchem Group-Aktie erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
189,20 EUR 2,10 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
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Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der Alzchem Group-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 194,00 EUR, was einem Anstieg von 5,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Alzchem Group-Aktie von 188,30 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research185,00 EUR-1,7507.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)197,00 EUR4,6207.05.2026
Jefferies & Company Inc.200,00 EUR6,2101.05.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
07.05.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
07.05.2026Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
30.04.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
07.05.2026Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
30.04.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
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