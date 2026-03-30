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Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten

31.03.26 22:30 Uhr
Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
219,80 EUR 5,30 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 308,60 USD beziffert, während der aktuelle Apple-Kurs an der Börse NAS bei 253,79 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD28,0609.03.2026
UBS AG280,00 USD10,3304.03.2026
Barclays Capital248,00 USD-2,2803.03.2026
UBS AG280,00 USD10,3302.03.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: J2R / Shutterstock.com

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Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Apple NeutralUBS AG
03.03.2026Apple UnderweightBarclays Capital
02.03.2026Apple NeutralUBS AG
26.02.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Apple OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Apple NeutralUBS AG
02.03.2026Apple NeutralUBS AG
30.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Apple NeutralUBS AG
26.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

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