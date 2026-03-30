Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.
6 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 308,60 USD beziffert, während der aktuelle Apple-Kurs an der Börse NAS bei 253,79 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|28,06
|09.03.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|10,33
|04.03.2026
|Barclays Capital
|248,00 USD
|-2,28
|03.03.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|10,33
|02.03.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Apple News
Bildquellen: J2R / Shutterstock.com