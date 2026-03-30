Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten

Experteneinschätzungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.

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Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 308,60 USD beziffert, während der aktuelle Apple-Kurs an der Börse NAS bei 253,79 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 325,00 USD 28,06 09.03.2026 UBS AG 280,00 USD 10,33 04.03.2026 Barclays Capital 248,00 USD -2,28 03.03.2026 UBS AG 280,00 USD 10,33 02.03.2026

Redaktion finanzen.net