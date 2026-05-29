Was Analysten von der arGEN-X-Aktie erwarten
Werte in diesem Artikel
10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur arGEN-X-Aktie veröffentlicht.
10 Experten raten die arGEN-X-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 854,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle EBR-Aktienkurs von arGEN-X auf 719,00 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|900,00 EUR
|25,17
|28.05.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|27.05.2026
|Deutsche Bank AG
|750,00 EUR
|4,31
|15.05.2026
|Bernstein Research
|877,00 EUR
|21,97
|12.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|850,00 EUR
|18,22
|11.05.2026
|Barclays Capital
|900,00 EUR
|25,17
|11.05.2026
|Deutsche Bank AG
|725,00 EUR
|0,83
|08.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|08.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|830,00 EUR
|15,44
|08.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.05.2026
|UBS AG
|-
|-
|08.05.2026
|Barclays Capital
|900,00 EUR
|25,17
|08.05.2026
|Bernstein Research
|915,00 EUR
|27,26
|07.05.2026
|Barclays Capital
|900,00 EUR
|25,17
|07.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent