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Was Analysten von der arGEN-X-Aktie erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
arGEN-X N.V.
724,80 EUR 19,80 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur arGEN-X-Aktie veröffentlicht.

10 Experten raten die arGEN-X-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 854,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle EBR-Aktienkurs von arGEN-X auf 719,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital900,00 EUR25,1728.05.2026
RBC Capital Markets--27.05.2026
Deutsche Bank AG750,00 EUR4,3115.05.2026
Bernstein Research877,00 EUR21,9712.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.850,00 EUR18,2211.05.2026
Barclays Capital900,00 EUR25,1711.05.2026
Deutsche Bank AG725,00 EUR0,8308.05.2026
Jefferies & Company Inc.--08.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.830,00 EUR15,4408.05.2026
DZ BANK--08.05.2026
UBS AG--08.05.2026
Barclays Capital900,00 EUR25,1708.05.2026
Bernstein Research915,00 EUR27,2607.05.2026
Barclays Capital900,00 EUR25,1707.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu arGEN-X N.V.

DatumRatingAnalyst
28.05.2026arGEN-X OverweightBarclays Capital
27.05.2026arGEN-X OutperformRBC Capital Markets
15.05.2026arGEN-X BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026arGEN-X OutperformBernstein Research
11.05.2026arGEN-X BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026arGEN-X OverweightBarclays Capital
27.05.2026arGEN-X OutperformRBC Capital Markets
15.05.2026arGEN-X BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026arGEN-X OutperformBernstein Research
11.05.2026arGEN-X BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026arGEN-X NeutralUBS AG
01.04.2026arGEN-X NeutralUBS AG
27.02.2026arGEN-X HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026arGEN-X HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026arGEN-X NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

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