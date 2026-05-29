Was Analysten von der arGEN-X-Aktie erwarten

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10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur arGEN-X-Aktie veröffentlicht.

10 Experten raten die arGEN-X-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 854,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle EBR-Aktienkurs von arGEN-X auf 719,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 900,00 EUR 25,17 28.05.2026 RBC Capital Markets - - 27.05.2026 Deutsche Bank AG 750,00 EUR 4,31 15.05.2026 Bernstein Research 877,00 EUR 21,97 12.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 850,00 EUR 18,22 11.05.2026 Barclays Capital 900,00 EUR 25,17 11.05.2026 Deutsche Bank AG 725,00 EUR 0,83 08.05.2026 Jefferies & Company Inc. - - 08.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 830,00 EUR 15,44 08.05.2026 DZ BANK - - 08.05.2026 UBS AG - - 08.05.2026 Barclays Capital 900,00 EUR 25,17 08.05.2026 Bernstein Research 915,00 EUR 27,26 07.05.2026 Barclays Capital 900,00 EUR 25,17 07.05.2026

Redaktion finanzen.net