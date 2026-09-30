Was Analysten von der AUMOVIO-Aktie erwarten
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der AUMOVIO-Aktie abgegeben.
3 Experten raten die AUMOVIO-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der AUMOVIO-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,94 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 15,69 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUMOVIO-Aktie von 36,25 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|51,72
|25.09.2026
|Bernstein Research
|54,00 EUR
|48,97
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|42,30 EUR
|16,69
|23.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|46,40 EUR
|28,00
|18.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|71,03
|15.09.2026
Redaktion finanzen.net
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