Was Analysten von der AUMOVIO-Aktie erwarten

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,94 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 15,69 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUMOVIO-Aktie von 36,25 EUR.

3 Experten raten die AUMOVIO-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der AUMOVIO-Aktie.

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der AUMOVIO -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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