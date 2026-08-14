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Was Analysten von der Douglas-Aktie erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
8.07 EUR 0.05 EUR 0.62 %
Charts | News | Analysen
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5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Douglas veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Douglas-Aktie, 1 Analyst hält die Douglas-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 9,700 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Douglas in Höhe von 7,970 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.7,00 EUR-12,1714.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)14,00 EUR75,6613.08.2026
UBS AG8,50 EUR6,6512.08.2026
Deutsche Bank AG9,00 EUR12,9212.08.2026
Jefferies & Company Inc.10,00 EUR25,4712.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Douglas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.08.26 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG
12.08.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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