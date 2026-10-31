Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten

Analysen des Monats

31.10.26 18:00 Uhr

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur DWS Group GmbH-Aktie im Überblick.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,33 EUR, was einem Anstieg von 6,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der DWS Group GmbH-Aktie von 64,90 EUR gleichkommt.

4 Experten raten die DWS Group GmbH-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der DWS Group GmbH-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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