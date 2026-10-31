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Analysen des Monats

Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten

Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur DWS Group GmbH-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
66.05 EUR 0.05 EUR 0.08 %
Charts | News | Analysen

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der DWS Group GmbH-Aktie preis.

4 Experten raten die DWS Group GmbH-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der DWS Group GmbH-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,33 EUR, was einem Anstieg von 6,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der DWS Group GmbH-Aktie von 64,90 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)68,00 EUR4,7829.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.64,00 EUR-1,3929.10.2026
Barclays Capital66,00 EUR1,6929.10.2026
RBC Capital Markets73,00 EUR12,4828.10.2026
UBS AG75,00 EUR15,5628.10.2026
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR38,6728.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)68,00 EUR4,7820.10.2026
RBC Capital Markets73,00 EUR12,4805.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.65,00 EUR0,1501.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 DWS Group GmbHCo Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 DWS Group GmbHCo Equal Weight Barclays Capital
28.10.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG

Information

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