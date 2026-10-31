Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur DWS Group GmbH-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
9 Analysten gaben ihre Einschätzung der DWS Group GmbH-Aktie preis.
4 Experten raten die DWS Group GmbH-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der DWS Group GmbH-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,33 EUR, was einem Anstieg von 6,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der DWS Group GmbH-Aktie von 64,90 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|68,00 EUR
|4,78
|29.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|64,00 EUR
|-1,39
|29.10.2026
|Barclays Capital
|66,00 EUR
|1,69
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|73,00 EUR
|12,48
|28.10.2026
|UBS AG
|75,00 EUR
|15,56
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|38,67
|28.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|68,00 EUR
|4,78
|20.10.2026
|RBC Capital Markets
|73,00 EUR
|12,48
|05.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|65,00 EUR
|0,15
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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