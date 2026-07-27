Was Analysten von der easyJet-Aktie erwarten
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Im vergangenen Juli haben 15 Experten die Aktie von easyJet wie folgt eingeschätzt.
1 Experte rät die easyJet-Aktie zu kaufen, 10 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 5,623 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 0,68 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 6,300 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|6,35 GBP
|0,79
|27.07.2026
|Deutsche Bank AG
|5,40 GBP
|-14,29
|24.07.2026
|Bernstein Research
|6,60 GBP
|4,76
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,60 GBP
|-42,86
|23.07.2026
|RBC Capital Markets
|6,00 GBP
|-4,76
|23.07.2026
|Bernstein Research
|6,60 GBP
|4,76
|21.07.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|16.07.2026
|Bernstein Research
|6,60 GBP
|4,76
|16.07.2026
|RBC Capital Markets
|6,00 GBP
|-4,76
|10.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,60 GBP
|-42,86
|10.07.2026
|Barclays Capital
|6,90 GBP
|9,52
|08.07.2026
|Bernstein Research
|6,60 GBP
|4,76
|07.07.2026
|RBC Capital Markets
|6,00 GBP
|-4,76
|06.07.2026
|Bernstein Research
|6,90 GBP
|9,52
|06.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,60 GBP
|-42,86
|06.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,60 GBP
|-42,86
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets