DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,05 -3,0%Nas 25.329 +0,8%Bitcoin 54.621 -2,7%Euro 1,1531 +0,0%Öl 90,1 +1,2%Gold 4.054 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Was Analysten von der easyJet-Aktie erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
7.32 EUR 0.11 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Juli haben 15 Experten die Aktie von easyJet wie folgt eingeschätzt.

1 Experte rät die easyJet-Aktie zu kaufen, 10 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 5,623 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 0,68 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 6,300 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG6,35 GBP0,7927.07.2026
Deutsche Bank AG5,40 GBP-14,2924.07.2026
Bernstein Research6,60 GBP4,7624.07.2026
JP Morgan Chase & Co.3,60 GBP-42,8623.07.2026
RBC Capital Markets6,00 GBP-4,7623.07.2026
Bernstein Research6,60 GBP4,7621.07.2026
RBC Capital Markets--16.07.2026
Bernstein Research6,60 GBP4,7616.07.2026
RBC Capital Markets6,00 GBP-4,7610.07.2026
JP Morgan Chase & Co.3,60 GBP-42,8610.07.2026
Barclays Capital6,90 GBP9,5208.07.2026
Bernstein Research6,60 GBP4,7607.07.2026
RBC Capital Markets6,00 GBP-4,7606.07.2026
Bernstein Research6,90 GBP9,5206.07.2026
JP Morgan Chase & Co.3,60 GBP-42,8606.07.2026
JP Morgan Chase & Co.3,60 GBP-42,8602.07.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle easyJet Aktie News

Werbung

easyJet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 easyJet Neutral UBS AG
24.07.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets