Was Analysten von der easyJet-Aktie erwarten

31.07.26 18:00 Uhr

Im vergangenen Juli haben 15 Experten die Aktie von easyJet wie folgt eingeschätzt.

1 Experte rät die easyJet-Aktie zu kaufen, 10 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 5,623 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 0,68 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 6,300 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 6,35 GBP 0,79 27.07.2026 Deutsche Bank AG 5,40 GBP -14,29 24.07.2026 Bernstein Research 6,60 GBP 4,76 24.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,60 GBP -42,86 23.07.2026 RBC Capital Markets 6,00 GBP -4,76 23.07.2026 Bernstein Research 6,60 GBP 4,76 21.07.2026 RBC Capital Markets - - 16.07.2026 Bernstein Research 6,60 GBP 4,76 16.07.2026 RBC Capital Markets 6,00 GBP -4,76 10.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,60 GBP -42,86 10.07.2026 Barclays Capital 6,90 GBP 9,52 08.07.2026 Bernstein Research 6,60 GBP 4,76 07.07.2026 RBC Capital Markets 6,00 GBP -4,76 06.07.2026 Bernstein Research 6,90 GBP 9,52 06.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,60 GBP -42,86 06.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,60 GBP -42,86 02.07.2026

Redaktion finanzen.net