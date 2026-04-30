Was Analysten von der Goldman Sachs-Aktie erwarten

Experten-Einschätzungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Goldman Sachs-Aktie in den Fokus genommen.

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Im April 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Goldman Sachs-Aktie vorgenommen.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Goldman Sachs mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 970,63 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 46,86 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Goldman Sachs-Aktie von 923,77 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 930,00 USD 0,67 13.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 826,00 USD -10,58 13.04.2026 RBC Capital Markets 1.030,00 USD 11,50 13.04.2026

Redaktion finanzen.net