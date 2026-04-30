Was Analysten von der Goldman Sachs-Aktie erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Goldman Sachs-Aktie in den Fokus genommen.
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Im April 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Goldman Sachs-Aktie vorgenommen.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Goldman Sachs mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 970,63 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 46,86 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Goldman Sachs-Aktie von 923,77 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|930,00 USD
|0,67
|13.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|826,00 USD
|-10,58
|13.04.2026
|RBC Capital Markets
|1.030,00 USD
|11,50
|13.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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