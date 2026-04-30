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Was Analysten von der Goldman Sachs-Aktie erwarten

30.04.26 22:30 Uhr
Was Analysten von der Goldman Sachs-Aktie erwarten | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Goldman Sachs-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Goldman Sachs
769,40 EUR -15,60 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
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Im April 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Goldman Sachs-Aktie vorgenommen.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Goldman Sachs mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 970,63 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 46,86 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Goldman Sachs-Aktie von 923,77 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG930,00 USD0,6713.04.2026
JP Morgan Chase & Co.826,00 USD-10,5813.04.2026
RBC Capital Markets1.030,00 USD11,5013.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldman Sachs

DatumMeistgelesen

Analysen zu Goldman Sachs

DatumRatingAnalyst
13.04.2026Goldman Sachs NeutralUBS AG
13.04.2026Goldman Sachs NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2025Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.01.2025Goldman Sachs OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2024Goldman Sachs BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2024Goldman Sachs OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2024Goldman Sachs BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2024Goldman Sachs BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Goldman Sachs NeutralUBS AG
13.04.2026Goldman Sachs NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2025Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.10.2017Goldman Sachs SellSociété Générale Group S.A. (SG)
24.02.2017Goldman Sachs SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.01.2017Goldman Sachs SellCitigroup Corp.
06.05.2016Goldman Sachs SellSociété Générale Group S.A. (SG)
01.03.2016Goldman Sachs SellSociété Générale Group S.A. (SG)

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