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Was Analysten von der HSBC-Aktie erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
16,08 EUR 0,26 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
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Die HSBC-Aktie wurde im Mai 2026 von 12 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die HSBC-Aktie als Kauf ein, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von HSBC mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,91 GBP, was einem Abschlag von 0,03 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 13,94 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.13,70 GBP-1,6922.05.2026
RBC Capital Markets12,75 GBP-8,5114.05.2026
Barclays Capital15,00 GBP7,6312.05.2026
JP Morgan Chase & Co.13,70 GBP-1,6907.05.2026
UBS AG14,25 GBP2,2507.05.2026
Deutsche Bank AG14,50 GBP4,0506.05.2026
UBS AG14,19 GBP1,8206.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.17,00 GBP21,9906.05.2026
RBC Capital Markets12,00 GBP-13,8905.05.2026
Barclays Capital15,00 GBP7,6305.05.2026
Jefferies & Company Inc.11,20 GBP-19,6305.05.2026
JP Morgan Chase & Co.13,60 GBP-2,4105.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
22.05.2026HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
12.05.2026HSBC OverweightBarclays Capital
07.05.2026HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026HSBC NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.05.2026HSBC OverweightBarclays Capital
06.05.2026HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026HSBC OverweightBarclays Capital
23.04.2026HSBC OverweightBarclays Capital
10.04.2026HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.05.2026HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
07.05.2026HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026HSBC NeutralUBS AG
06.05.2026HSBC HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

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