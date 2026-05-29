Was Analysten von der HSBC-Aktie erwarten
Werte in diesem Artikel
Die HSBC-Aktie wurde im Mai 2026 von 12 Analysten analysiert.
3 Experten stufen die HSBC-Aktie als Kauf ein, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von HSBC mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,91 GBP, was einem Abschlag von 0,03 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 13,94 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|13,70 GBP
|-1,69
|22.05.2026
|RBC Capital Markets
|12,75 GBP
|-8,51
|14.05.2026
|Barclays Capital
|15,00 GBP
|7,63
|12.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,70 GBP
|-1,69
|07.05.2026
|UBS AG
|14,25 GBP
|2,25
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|14,50 GBP
|4,05
|06.05.2026
|UBS AG
|14,19 GBP
|1,82
|06.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|17,00 GBP
|21,99
|06.05.2026
|RBC Capital Markets
|12,00 GBP
|-13,89
|05.05.2026
|Barclays Capital
|15,00 GBP
|7,63
|05.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|11,20 GBP
|-19,63
|05.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,60 GBP
|-2,41
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent