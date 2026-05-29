Was Analysten von der HSBC-Aktie erwarten

Die HSBC-Aktie wurde im Mai 2026 von 12 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die HSBC-Aktie als Kauf ein, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von HSBC mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,91 GBP, was einem Abschlag von 0,03 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 13,94 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 13,70 GBP -1,69 22.05.2026 RBC Capital Markets 12,75 GBP -8,51 14.05.2026 Barclays Capital 15,00 GBP 7,63 12.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 13,70 GBP -1,69 07.05.2026 UBS AG 14,25 GBP 2,25 07.05.2026 Deutsche Bank AG 14,50 GBP 4,05 06.05.2026 UBS AG 14,19 GBP 1,82 06.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 17,00 GBP 21,99 06.05.2026 RBC Capital Markets 12,00 GBP -13,89 05.05.2026 Barclays Capital 15,00 GBP 7,63 05.05.2026 Jefferies & Company Inc. 11,20 GBP -19,63 05.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 13,60 GBP -2,41 05.05.2026

Redaktion finanzen.net