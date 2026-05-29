Was Analysten von der JCDecaux-Aktie erwarten

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4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu JCDecaux veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von JCDecaux mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,68 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,08 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der JCDecaux-Aktie von 18,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 28,00 EUR 50,54 06.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 20,70 EUR 11,29 06.05.2026 Deutsche Bank AG 21,00 EUR 12,90 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 29,00 EUR 55,91 06.05.2026

Redaktion finanzen.net