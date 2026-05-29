Was Analysten von der JCDecaux-Aktie erwarten
Werte in diesem Artikel
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu JCDecaux veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von JCDecaux mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,68 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,08 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der JCDecaux-Aktie von 18,60 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28,00 EUR
|50,54
|06.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|20,70 EUR
|11,29
|06.05.2026
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|12,90
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|29,00 EUR
|55,91
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent