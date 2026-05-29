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Was Analysten von der JCDecaux-Aktie erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
18,74 EUR 0,18 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
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4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu JCDecaux veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von JCDecaux mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,68 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,08 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der JCDecaux-Aktie von 18,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)28,00 EUR50,5406.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.20,70 EUR11,2906.05.2026
Deutsche Bank AG21,00 EUR12,9006.05.2026
JP Morgan Chase & Co.29,00 EUR55,9106.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

DatumMeistgelesen

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

DatumRatingAnalyst
06.05.2026JCDecaux BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.2026JCDecaux NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026JCDecaux HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026JCDecaux OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026JCDecaux BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.05.2026JCDecaux BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.2026JCDecaux OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026JCDecaux BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026JCDecaux OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026JCDecaux OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026JCDecaux NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026JCDecaux HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026JCDecaux NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026JCDecaux NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026JCDecaux HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.07.2024JCDecaux UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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