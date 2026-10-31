Was Analysten von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie erwarten
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde im Oktober 2026 von 37 Experten analysiert.
36 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 867,32 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 252,33 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 614,99 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|800,00 USD
|30,08
|26.10.2026
|Barclays Capital
|880,00 USD
|43,09
|23.10.2026
|UBS AG
|892,00 USD
|45,04
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|800,00 USD
|30,08
|22.10.2026
|UBS AG
|884,00 USD
|43,74
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|770,00 USD
|25,21
|22.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|885,00 USD
|43,90
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|42,28
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|940,00 USD
|52,85
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|42,28
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|42,28
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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