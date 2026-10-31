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Was Analysten von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie erwarten

Was Analysten von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie erwarten

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
548.90 EUR -17.00 EUR -3.00 %
Charts | News | Analysen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde im Oktober 2026 von 37 Experten analysiert.

36 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 867,32 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 252,33 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 614,99 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets800,00 USD30,0826.10.2026
Barclays Capital880,00 USD43,0923.10.2026
UBS AG892,00 USD45,0422.10.2026
RBC Capital Markets800,00 USD30,0822.10.2026
UBS AG884,00 USD43,7422.10.2026
RBC Capital Markets770,00 USD25,2122.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.885,00 USD43,9022.10.2026
Jefferies & Company Inc.875,00 USD42,2822.10.2026
JP Morgan Chase & Co.940,00 USD52,8522.10.2026
DZ BANK--21.10.2026
Jefferies & Company Inc.875,00 USD42,2815.10.2026
Jefferies & Company Inc.875,00 USD42,2808.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG

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