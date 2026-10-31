Was Analysten von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie erwarten

Aussichten

31.10.26 22:30 Uhr

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie geworfen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 867,32 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 252,33 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 614,99 USD.

36 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Meta Platforms (ex Facebook) -Aktie wurde im Oktober 2026 von 37 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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