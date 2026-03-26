DAX22.680 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7300 +1,8%Nas21.517 +3,5%Bitcoin59.107 +1,5%Euro1,1555 +0,8%Öl118,5 +3,6%Gold4.651 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Eli Lilly, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Diese Geschäftseinheit wird laut einem Analysten oft zu Unrecht übersehen NVIDIA-Aktie im Fokus: Diese Geschäftseinheit wird laut einem Analysten oft zu Unrecht übersehen
Siemens Energy-Aktie mit Aufschlägen: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen Siemens Energy-Aktie mit Aufschlägen: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Was Analysten von der National Grid-Aktie erwarten

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
14,90 EUR 0,10 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.

4 Experten raten die National Grid-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,33 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von National Grid auf 12,70 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research14,50 GBP14,2225.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.13,89 GBP9,4123.03.2026
Jefferies & Company Inc.14,10 GBP11,0718.03.2026
UBS AG11,60 GBP-8,6316.03.2026
Deutsche Bank AG14,30 GBP12,6416.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.14,50 GBP14,2203.03.2026
JP Morgan Chase & Co.12,50 GBP-1,5402.03.2026
RBC Capital Markets11,25 GBP-11,3802.03.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu National Grid plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
25.03.2026National Grid OutperformBernstein Research
23.03.2026National Grid NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026National Grid HoldJefferies & Company Inc.
16.03.2026National Grid SellUBS AG
16.03.2026National Grid BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.03.2026National Grid OutperformBernstein Research
16.03.2026National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.03.2026National Grid BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.02.2026National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026National Grid NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026National Grid HoldJefferies & Company Inc.
02.03.2026National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
24.02.2026National Grid HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025National Grid NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2026National Grid SellUBS AG
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen