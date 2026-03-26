Was Analysten von der National Grid-Aktie erwarten

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National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.

4 Experten raten die National Grid-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,33 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von National Grid auf 12,70 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 14,50 GBP 14,22 25.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 13,89 GBP 9,41 23.03.2026 Jefferies & Company Inc. 14,10 GBP 11,07 18.03.2026 UBS AG 11,60 GBP -8,63 16.03.2026 Deutsche Bank AG 14,30 GBP 12,64 16.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 14,50 GBP 14,22 03.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,50 GBP -1,54 02.03.2026 RBC Capital Markets 11,25 GBP -11,38 02.03.2026

Redaktion finanzen.net