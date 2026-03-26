Was Analysten von der National Grid-Aktie erwarten
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National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.
4 Experten raten die National Grid-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,33 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von National Grid auf 12,70 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|14,50 GBP
|14,22
|25.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|13,89 GBP
|9,41
|23.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|14,10 GBP
|11,07
|18.03.2026
|UBS AG
|11,60 GBP
|-8,63
|16.03.2026
|Deutsche Bank AG
|14,30 GBP
|12,64
|16.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|14,50 GBP
|14,22
|03.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,50 GBP
|-1,54
|02.03.2026
|RBC Capital Markets
|11,25 GBP
|-11,38
|02.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent