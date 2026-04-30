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Buy, hold, sell?

Was Analysten von der Oracle-Aktie erwarten

30.04.26 22:30 Uhr
Was Analysten von der Oracle-Aktie erwarten | finanzen.net

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Oracle-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
138,14 EUR -1,54 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Oracle-Aktie preis.

4 Experten empfehlen die Oracle-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 233,50 USD beziffert, während der aktuelle Oracle-Kurs an der Börse NYSE bei 161,39 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG250,00 USD54,9007.04.2026
Barclays Capital240,00 USD48,7101.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

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Analysen zu Oracle Corp.

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07.04.2026Oracle BuyUBS AG
01.04.2026Oracle OverweightBarclays Capital
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11.03.2026Oracle BuyUBS AG
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04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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