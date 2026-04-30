Was Analysten von der Oracle-Aktie erwarten
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Oracle-Aktie überprüft.
Werte in diesem Artikel
6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Oracle-Aktie preis.
4 Experten empfehlen die Oracle-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 233,50 USD beziffert, während der aktuelle Oracle-Kurs an der Börse NYSE bei 161,39 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|250,00 USD
|54,90
|07.04.2026
|Barclays Capital
|240,00 USD
|48,71
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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