Was Analysten von der Oracle-Aktie erwarten

Buy, hold, sell?

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Oracle-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Oracle-Aktie preis.

4 Experten empfehlen die Oracle-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 233,50 USD beziffert, während der aktuelle Oracle-Kurs an der Börse NYSE bei 161,39 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 250,00 USD 54,90 07.04.2026 Barclays Capital 240,00 USD 48,71 01.04.2026

Redaktion finanzen.net