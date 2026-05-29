Was Analysten von der Pfisterer-Aktie erwarten
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Pfisterer-Aktie veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 112,50 EUR für die Pfisterer-Aktie, was einem Anstieg von 8,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 104,00 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GBC
|115,00 EUR
|10,58
|21.05.2026
|GBC
|110,00 EUR
|5,77
|11.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent