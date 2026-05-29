Was Analysten von der Pfisterer-Aktie erwarten

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Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Pfisterer-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 112,50 EUR für die Pfisterer-Aktie, was einem Anstieg von 8,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 104,00 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum GBC 115,00 EUR 10,58 21.05.2026 GBC 110,00 EUR 5,77 11.05.2026

Redaktion finanzen.net