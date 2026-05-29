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Was Analysten von der RENK-Aktie erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
56,26 EUR 1,12 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
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Die RENK-Aktie wurde im Mai 2026 von 7 Analysten analysiert.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der RENK-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 14,58 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der RENK-Aktie von 56,85 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.70,00 EUR23,1322.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.65,00 EUR14,3414.05.2026
Warburg Research63,00 EUR10,8212.05.2026
DZ BANK--08.05.2026
Deutsche Bank AG73,00 EUR28,4107.05.2026
Jefferies & Company Inc.78,00 EUR37,2006.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)76,00 EUR33,6906.05.2026
JP Morgan Chase & Co.75,00 EUR31,9306.05.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
22.05.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026RENK BuyWarburg Research
08.05.2026RENK KaufenDZ BANK
07.05.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.05.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026RENK BuyWarburg Research
08.05.2026RENK KaufenDZ BANK
07.05.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
06.05.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.05.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

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