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Was Analysten von der Salesforce-Aktie erwarten

30.06.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
136,70 EUR -2,52 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 251,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,34 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 156,66 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG185,00 USD18,0917.06.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD59,5815.06.2026
RBC Capital Markets210,00 USD34,0504.06.2026
Barclays Capital236,00 USD50,6401.06.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
17.06.2026Salesforce NeutralUBS AG
15.06.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
04.06.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
01.06.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
28.05.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.06.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
28.05.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.05.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
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17.06.2026Salesforce NeutralUBS AG
04.06.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
28.05.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
21.05.2026Salesforce NeutralUBS AG
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

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