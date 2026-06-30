Was Analysten von der Salesforce-Aktie erwarten
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Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 251,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,34 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 156,66 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|185,00 USD
|18,09
|17.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 USD
|59,58
|15.06.2026
|RBC Capital Markets
|210,00 USD
|34,05
|04.06.2026
|Barclays Capital
|236,00 USD
|50,64
|01.06.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent