Was Analysten von der Siemens Energy-Aktie erwarten
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Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 203,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 76,41 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 126,92 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|19.10.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|57,58
|09.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.10.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|57,58
|02.10.2026
|Deutsche Bank AG
|210,00 EUR
|65,46
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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