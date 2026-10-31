Was Analysten von der Siemens Energy-Aktie erwarten

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 203,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 76,41 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 126,92 EUR entspricht.

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Siemens Energy -Aktie veröffentlicht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung