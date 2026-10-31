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Was Analysten von der Siemens Energy-Aktie erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
126.70 EUR -8.26 EUR -6.12 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 203,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 76,41 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 126,92 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--19.10.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR57,5809.10.2026
DZ BANK--08.10.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR57,5802.10.2026
Deutsche Bank AG210,00 EUR65,4601.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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