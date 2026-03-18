Was Analysten von der Unilever-Aktie erwarten
Werte in diesem Artikel
5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Unilever veröffentlicht.
3 Experten raten die Unilever-Aktie zu kaufen, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 51,00 GBP, was einem Anstieg von 9,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Unilever-Aktie von 41,99 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|38,13
|31.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|43,00 GBP
|2,41
|31.03.2026
|RBC Capital Markets
|42,00 GBP
|0,02
|31.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|35,75
|31.03.2026
|Barclays Capital
|55,00 GBP
|30,98
|27.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|KO
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