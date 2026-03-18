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Was Analysten von der Unilever-Aktie erwarten

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
48,96 EUR -3,40 EUR -6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Unilever veröffentlicht.

3 Experten raten die Unilever-Aktie zu kaufen, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 51,00 GBP, was einem Anstieg von 9,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Unilever-Aktie von 41,99 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research58,00 GBP38,1331.03.2026
Jefferies & Company Inc.43,00 GBP2,4131.03.2026
RBC Capital Markets42,00 GBP0,0231.03.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP35,7531.03.2026
Barclays Capital55,00 GBP30,9827.03.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Unilever PLC

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Analysen zu Unilever PLC

DatumRatingAnalyst
17:46Unilever OutperformBernstein Research
13:01Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
12:06Unilever UnderperformRBC Capital Markets
10:46Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Unilever OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17:46Unilever OutperformBernstein Research
10:46Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Unilever OverweightBarclays Capital
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.12.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13:01Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
12:06Unilever UnderperformRBC Capital Markets
23.01.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2026Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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