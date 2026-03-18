Was Analysten von der Unilever-Aktie erwarten

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5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Unilever veröffentlicht.

3 Experten raten die Unilever-Aktie zu kaufen, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 51,00 GBP, was einem Anstieg von 9,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Unilever-Aktie von 41,99 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 58,00 GBP 38,13 31.03.2026 Jefferies & Company Inc. 43,00 GBP 2,41 31.03.2026 RBC Capital Markets 42,00 GBP 0,02 31.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 35,75 31.03.2026 Barclays Capital 55,00 GBP 30,98 27.03.2026

Redaktion finanzen.net