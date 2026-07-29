Was Analysten von der Vodafone Group-Aktie erwarten

31.07.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,214 GBP für die Vodafone Group-Aktie, was einem Anstieg von 0,04 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 1,179 GBP gleichkommt.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Die Vodafone Group -Aktie wurde im Juli 2026 von 8 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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