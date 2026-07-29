Was Analysten von der Vodafone Group-Aktie erwarten
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Die Vodafone Group-Aktie wurde im Juli 2026 von 8 Analysten analysiert.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,214 GBP für die Vodafone Group-Aktie, was einem Anstieg von 0,04 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 1,179 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|1,50 GBP
|27,28
|28.07.2026
|UBS AG
|0,95 GBP
|-19,39
|28.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1,23 GBP
|4,37
|27.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|0,85 GBP
|-27,87
|27.07.2026
|Deutsche Bank AG
|1,50 GBP
|27,28
|27.07.2026
|UBS AG
|0,95 GBP
|-19,39
|13.07.2026
|Deutsche Bank AG
|1,50 GBP
|27,28
|13.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1,23 GBP
|4,37
|10.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG