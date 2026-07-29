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Was Analysten von der Vodafone Group-Aktie erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.38 EUR -0.01 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
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Die Vodafone Group-Aktie wurde im Juli 2026 von 8 Analysten analysiert.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,214 GBP für die Vodafone Group-Aktie, was einem Anstieg von 0,04 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 1,179 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG1,50 GBP27,2828.07.2026
UBS AG0,95 GBP-19,3928.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1,23 GBP4,3727.07.2026
JP Morgan Chase & Co.0,85 GBP-27,8727.07.2026
Deutsche Bank AG1,50 GBP27,2827.07.2026
UBS AG0,95 GBP-19,3913.07.2026
Deutsche Bank AG1,50 GBP27,2813.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1,23 GBP4,3710.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Vodafone Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG