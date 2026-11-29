TAIPEH (dpa-AFX) - Die große Überraschung von Taipeh ist ausgeblieben. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen hat der von China gesuchte und sanktionierte Politiker der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), Puma Shen, die Wahl zum Bürgermeister in Taiwans Hauptstadt verloren. Amtsinhaber Chiang Wan-an von der Partei Kuomintang (KMT) konnte seinen Sitz verteidigen. Der 47-Jährige vereinte etwas mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich.

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"Wer auch immer gewinnt, es ist ein Sieg für Taiwans Demokratie", sagte Shen, der in Taiwan auch Shen Po-yang heißt, vor traurigen Anhängern. Nach rund 30 Jahren bleibt der DPP der symbolisch wichtige Bürgermeisterposten in Taipeh, der auch als Karrieresprungbrett gilt, verwehrt. Doch die Partei konnte dafür das Rennen andernorts für sich entscheiden und gewann zum Nachsehen der KMT 10 der 22 taiwanischen Lokalregierungen - mehr als bei der Wahl 2022.

Das Wahlergebnis in dem Land mit mehr als 23 Millionen Einwohnern stärkt deshalb die aktuelle Zentralregierung von Präsident Lai Ching-te ein wenig. Der KMT und ihrer Parteichefin Cheng Li-wun könnte dagegen vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2028 parteiinterner Druck drohen. In Taiwan regiert seit 2016 die DPP. Insgesamt standen mehr als 11.000 kommunale Ämter zur Wahl. 19,6 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Warum sich China für die Wahl interessiert

Besonders genau dürfte Chinas Kommunistische Partei die Ergebnisse lesen. Die KMT steht der Volksrepublik traditionell eher offen gegenüber. Peking hält Kontakt mit Parteichefin Cheng und dürfte vor den Wahlen 2028 auf stärkere Zustimmung für die KMT und damit zu den eigenen Gunsten gehofft haben. Im Kommunalwahlkampf hatten Taiwans Behörden bereits von versuchter Einflussnahme Chinas gewarnt.

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Die leichten Gewinne auf der politischen Landkarte könnten der DPP helfen, ihre politische Unterstützung beim Fußvolk wieder aufzubauen, sagt Politikwissenschaftler Wang Hung-jen von der Nationalen Cheng Kung Universität. "Da Parlamentswahlen stark von der Mobilisierung vor Ort abhängen, könnten die Ergebnisse auch die Ausgangsposition der Partei für die Wahlen 2028 neu gestalten", erklärte er weiter.

Drohen neue Spannungen?

Die Frage bleibt, ob die Spannungen mit Peking nun zunehmen. Selbst wenn die KMT die Lokalwahl deutlich gewonnen hätte, sei jedoch kein deutliches Reduzieren von Spannungen zu erwarten, sagt Expertin Claudia Wessling vom Institut für Chinaforschung Merics in Berlin. "Chinas Aktionen gegen Taiwan dürften ungeachtet des Wahlergebnisses anhalten, wenn auch vielleicht zeitweise in unterschiedlicher Intensität", erklärte sie.

Ein klarer Sieg der DPP wäre für Peking "politisch peinlich" gewesen, insbesondere angesichts der Bemühungen, Shen zu diskreditieren, sagte Außenpolitik-Expertin Bonnie Glaser des German Marshall Funds. Direkte Auswirkungen erwartet Analystin der US-Denkfabrik jedoch nicht. "China wird nicht aufgrund des Ausgangs der Kommunalwahlen beschließen, Gewalt gegen Taiwan anzuwenden", sagt Glaser.

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Was steckt hinter dem Konflikt?

China beansprucht Taiwan unter Verweis auf eine eigene Auslegung der Geschichte für sich und will es an sich binden, wenn nötig auch mit dem Militär, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen. Fast täglich lässt die Volksbefreiungsarmee Flieger und Schiffe um die Insel auftauchen. Samstagmorgen (Ortszeit) meldete Taiwans Verteidigungsministerium, dass 27 chinesische Militärmaschinen binnen 24 Stunden in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen waren.

China hat vor allem die DPP im Visier. Die Republik China, wie Taiwan offiziell heißt, erklärte sich nach dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 nie formal für unabhängig. Die DPP steht allerdings für eine Unabhängigkeit, auch wenn Präsident Lai diese bislang nicht anstrebt.

In der Region herrscht dennoch Sorge vor einem Krieg und den globalen Folgen davon. Taiwan beliefert die Welt mit wichtigen Computerchips für die KI-Entwicklung aber auch Smartphones. Eine Seeblockade, wie sie China schon bei großen Militärübungen angedeutet hatte, würde wichtige Schifffahrtsrouten treffen. Die USA, die mit Waffenverkäufen die wichtigste Unterstützung für Taiwans Verteidigung sind, könnten dann gezwungen sein, einzugreifen.

Warum China Shen sucht

Im Lokalwahlkampf war China kaum Thema. Auch Shen konzentrierte sich eher auf Alltagsprobleme in der Stadt. 2024 zog der 44 Jahre alte Menschenrechtler und Kriminologe, der auch zu Desinformation aus China forschte, ins taiwanische Parlament ein. Er ist auch Mitgründer einer Akademie, die Menschen auf einen Angriff Chinas vorbereitet.

China warf ihm deshalb 2024 Unabhängigkeitsbemühungen vor und setzte ihn auf eine Sanktionsliste für "unbelehrbare Separatisten". Seit Ende Oktober 2025 sucht ihn die Volksrepublik per Haftbefehl. Der Versuch, ihn mit einer Festnahme einzuschüchtern, hinderte ihn allerdings nicht daran zwei Wochen später im Deutschen Bundestag über Desinformation durch autokratische Staaten zu sprechen./jon/DP/mis