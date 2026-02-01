DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1858 +0,4%Öl67,31 -1,2%Gold5.014 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Roche-Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax
Top News
KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt
Positiver Wochenauftakt voraus: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen Positiver Wochenauftakt voraus: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Was Fahrgäste zur vierten Bahn-Tarifrunde wissen müssen

09.02.26 06:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Bahn beginnt die vierte Tarifrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Die Gespräche sind auf fünf Tage angelegt. Ein Angebot der Bahn gab es bislang nicht. Gut möglich, dass der bundeseigene Konzern nun nachlegt. Ein Überblick.

Wer­bung

Drohen Warnstreiks im Bahnverkehr?

Nein, den ganzen Februar über gilt in der Tarifrunde noch eine sogenannte Friedenspflicht, in der die GDL nicht zu Arbeitskämpfen aufrufen darf. Denkbar wäre höchstens, dass die Gewerkschaft eine Urabstimmung über unbefristete Streiks einleitet. Dann könnte sie im März gleich zu längeren Ausständen aufrufen, sollte bis dahin keine Lösung gefunden sein. Bisher zeichnet sich ein solches Vorgehen seitens der GDL aber nicht ab.

Worum geht es bei den Verhandlungen?

Die Gewerkschaft unter ihrem Vorsitzenden Mario Reiß fordert in der Tarifauseinandersetzung 8 Prozent mehr Geld. 3,8 Prozent davon sollen über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen will die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen. Konkret geht es dabei etwa um die Einführung einer neuen Tarifstufe. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen.

Die Arbeitnehmerseite hatte die Bahn schon vor dem vorigen Tariftreffen in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, ein Angebot zu machen. Das ist nicht passiert. Gut möglich, dass die Bahn nun eines vorlegen wird. Wann ist aber offen.

Wer­bung

Wie geht es weiter?

Die beginnende Gesprächsrunde soll bis Freitag andauern. Kommen beide Seiten in dieser Zeit zu keiner Einigung, ist für die letzte Februarwoche erneut eine fünftägige Verhandlungsrunde angesetzt. Sowohl die GDL als auch die Bahn haben betont, das sei prinzipiell genug Zeit, um zu einem Kompromiss zu kommen. Sollte es bis Ende Februar trotzdem nicht klappen, könnte die Tarifrunde schnell eskalieren. Schichtungen, Arbeitskämpfe und Einschränkungen für die Fahrgäste wären dann ein wahrscheinliches Szenario./maa/DP/stk