Was für und gegen einen Scholz-Verbleib als Finanzminister spricht

- von Christian Krämer und Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Die SPD-Mitglieder haben Vize-Kanzler Olaf Scholz bei der Wahl des neuen Führungsduos der Partei eine bittere Niederlage verpasst.

Kann der 61-Jährige jetzt noch Finanzminister bleiben? Schon am Freitag dürfte der SPD-Parteitag Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zu den neuen Vorsitzenden wählen und vermutlich auch den Erhalt der großen Koalition an Bedingungen knüpfen. Vieles davon dürfte den Spielraum von Scholz einengen.

Es folgt ein Überblick mit den wichtigsten Fragen und Antworten:

WIRD SCHOLZ ALS FINANZMINISTER WEITERMACHEN?

Aus der Umgebung des Ministers heißt es, Scholz sei mit sich im Reinen. Er sei zusammen mit Klara Geywitz angetreten, habe gekämpft und akzeptiere nun die Niederlage. Im Ministerium heißt es zudem, der Mitgliederentscheid zur SPD-Führung habe nichts mit den anstehenden Aufgaben zu tun. Deutschland übernimmt im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft. Das Finanzministerium habe dabei in vielen Punkten die Federführung und könne dafür Kontinuität gut gebrauchen. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Johannes Kahrs, sagte im Deutschlandfunk, Scholz müsse im Amt bleiben. Es sei kein Misstrauensvotum gegen ihn gewesen.

Viele in der SPD sehen das aber anders. Scholz sei schwer beschädigt und mache vor allem aus Pflichtgefühl weiter, so ein Parteikenner. "Ihn zeichnet ein hohes Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein aus", ergänzt ein Mitglied der Fraktionsführung. Es werde nun darauf ankommen, welche Beschlüsse der Parteitag fasse, ob diese für Scholz vertretbar seien.

Der Finanzminister gilt als Garant der großen Koalition - was ihm wenig Sympathie in der SPD eingebracht hat, ihn aber zu einem vertrauenswürdigen Partner der Union macht. Sollte er aus der Regierung ausscheiden, könne die Lage schnell noch instabiler werden, heißt es in der CDU.

WAS STEHT KURZFRISTIG FÜR SCHOLZ AN?

Er nimmt am Mittwoch in Brüssel am Treffen der Finanzminister der Eurogruppe teil. Dabei dürfte es unter anderem um die Regulierung von Digitalwährungen gehen. Allerdings verkürzt Scholz seine Reise, um am Donnerstag in Berlin an den Sitzungen des Präsidiums und des Parteivorstandes zur Vorbereitung des Parteitages teilzunehmen. Schließlich ist Scholz noch stellvertretender Parteivorsitzender - auf dem Parteitag wird er für dieses Amt aber nicht mehr kandidieren.

WAS TREIBT IHN ALS FINANZMINISTER GERADE UM?

Scholz hatte zuletzt gesagt, die zur Finanzierung der Grundrente wichtige Finanztransaktionssteuer dürfte demnächst in die Spur gebracht werden. Es sei alles vorbereitet, er rechne auch in Europa bald mit einer Einigung bei dem Thema. Mit der Grundrente sollen Menschen bessergestellt werden, die mindestens 35 Beitragsjahre nachweisen können, aber trotzdem nur eine Mini-Rente bekommen. Es wird mit Kosten von bis zu 1,5 Milliarden Euro pro Jahr gerechnet. Der Großteil des Geldes soll aus der Transaktionssteuer auf Börsengeschäfte kommen, die schon seit Jahren im Gespräch ist.

Beim geplanten Facebook-Geld Libra hat sich Scholz als klarer Gegner privater Währungen positioniert. "Solche Pläne sehe ich mit großer Sorge. Sie gefährden die Stabilität der Weltfinanzen und die Perspektiven demokratischer Volkswirtschaften", hatte er Reuters zuletzt gesagt. Auf internationaler Bühne wird zudem über eine globale Mindeststeuer für Unternehmen verhandelt. Hier rechnet Scholz damit, dass sich spätestens zum Jahresbeginn 2020 eine gemeinsame Position der wichtigsten Länder abzeichnet. Eigentlich wollte Scholz die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und die vielen internationalen Auftritte - beispielsweise beim Internationalen Währungsfonds oder den G20-Konferenzen - nutzen, um sich als Kanzlerkandidat seiner Partei zu profilieren.

WO KÖNNTE DIE SPD SCHOLZ KONKRETE VORGABEN MACHEN?

Esken und Walter-Borjans pochen auf deutlich höhere Investitionen unter Aufgabe der Schwarzen Null. Auch die Schuldenbremse, die viele in der SPD kritisch sehen, könnte ins Visier der neuen Führung geraten. Der frühere NRW-Finanzminister Walter-Borjans sagt, es werde beim Parteitag wohl einen klaren Beschluss zur Schwarzen Null geben, dem Ziel des ausgeglichenen Haushalts. Esken hat bereits einen Nachtragshaushalt ins Spiel gebracht.

Scholz hatte die Schwarze Null - ähnlich wie Merkel und andere maßgebliche Unionspolitiker - zuletzt stets verteidigt. Er verwies auf Rekordinvestitionen, die allerdings vielen Ökonomen und auch SPD-Mitgliedern angesichts eines riesigen Investitionsstaus in der Infrastruktur, beim Klimaschutz, in den Schulen und bei der Digitalisierung nicht ausreichen. Bei der Verabschiedung des Haushalts für 2020 sagte Scholz vergangene Woche im Bundestag: "Ein wenig irritierend ist, dass einige das immer schnell beiseitepacken, um dann zu überlegen, warum sie neue Schulden machen müssen, statt zu sagen, sie finden es richtig, dass wir so schnell und in solchem Umfang investieren."

SPD-Parteitagsbeschlüsse zum Haushalt könnten entsprechend zur Nagelprobe werden, ob Scholz wirklich an Bord bleiben kann. Als potenzielle Nachfolger werden in der SPD die Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn und Haushalts-Experte Carsten Schneider genannt.