Was machen die KI-Werte?

09.11.26 14:29 Uhr

Ulrich Kirstein mit dem Marktbericht von gettex exchange

Rekordhoch, KI-Absturz, Kurskorrektur: Die deutschen Aktienmärkte haben eine äußerst ereignisreiche Woche hinter sich. Maßgeblicher Faktor waren dabei die US-Zwischenwahlen. Nachdem die Börsen zunächst das klare Ergebnis zugunsten der Demokraten auch dank eines dadurch deutlich sinkenden Ölpreises gefeiert hatten, kam nach der Party der Kater in Form eines Kurssturzes der KI-Werte.

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Rückblick: Gewinne lösten sich in Luft auf

Der Kater schlug auch auf die Stimmung an den deutschen Börsen durch und sorgte dafür, dass sich die vorhergehenden Gewinne überwiegend in Luft auflösten. Andere Faktoren, wie z. B. die Nachricht, dass die europäische Inflationsrate auf ein Drei-Jahres-Hoch von 4 Prozent gestiegen ist und damit deutlich über der Konsensschätzung von 3,8 Prozent lag, hatten dagegen nur wenig Einfluss auf die Kursentwicklung. Auch die laufende Quartalsberichtssaison trat weitgehend in den Hintergrund. Sie beeinflusste die Notierungen der berichtenden Unternehmen allerdings teilweise sehr deutlich.

Gewinne im Dax verflüchtigten sich

Unter dem Strich gab der Deutsche Aktienindex (Dax) bis zum Handelsende am Freitag den gesamten Gewinn wieder ab, der ihn in den Tagen zuvor auf ein Verlaufs-Rekordhoch von 26.692 Punkten getrieben hatte. Er schloss im Wochenvergleich nahezu unverändert bei 25.820,36 Punkten. Der MDax rettete dagegen einen Gewinn von 0,6 Prozent ins Wochenende und wurde zum Handelsschluss am Freitag mit 30.642,23 Zählern berechnet. Der TecDax verlor in den vergangenen fünf Handelstagen in der Summe 2,1 Prozent auf 4.005,07 Punkte. Der m:access All Share gab um 0,1 Prozent auf 896,03 Zähler nach.

Viele Verlierer und einige Gewinner

Der Einbruch vieler internationaler KI-Aktien wirkte sich einmal mehr auch auf die Kurse der Unternehmen aus, die im Dax für dieses Segment stehen. So wurden Infineon mit einem Wochenminus von 9,6 Prozent abgestraft, Siemens Energy verloren 7,2 Prozent und Hochtief gaben 1,5 Prozent ab. Der Kurs des Baukonzerns wurde allerdings am Freitag kurz vor Handelsende von inzwischen dementierten Gerüchten stabilisiert, wonach seine Muttergesellschaft ACS eine Komplettübernahme anstrebt.

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Größter Verlierer im Dax waren allerdings Rheinmetall mit einem Minus von 20,9 Prozent. Marktbeobachter führen das unter anderem darauf zurück, dass der Konzern zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate seine Jahresprognose für 2026 gesenkt hat. Zu den großen Gewinnern gehörten dagegen Bayer mit einem Plus von 9,3 Prozent. Der Konzern setzte damit nach seinen Quartalszahlen die starke Kursentwicklung der Vorwoche fort. Noch besser kamen Heidelberg Materials voran. Der Titel verbesserte sich um 15,0 Prozent und profitierte dabei sowohl von einem starken Quartalsbericht als auch von etlichen Kaufempfehlungen.

Anleihen: Steigende Notierungen

Auch die Entwicklung an den deutschen Anleihemärkten wurde in der vergangenen Woche vor allem von politischen Einflussfaktoren geprägt. So wendeten sich Anleger nach dem Aktien-Kursrutsch infolge der US-Wahlen verstärkt dem festverzinslichen Bereich zu. Dies sorgte unter dem Strich für steigende Notierungen und damit für nachgebende Renditen am Rentenmarkt, obwohl die Investoren unter anderem aufgrund hoher Inflationszahlen in Europa und eines überraschend guten US-Arbeitsmarktberichts weitere Zinsschritte der EZB und der Fed im Dezember erwarten. Insgesamt fiel die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich um 6 Hundertstel auf 3,25 Prozent. Die Umlaufrendite gab um 11 Basispunkte auf 3,22 Prozent nach.

USA: Hohe Volatilität

Noch volatiler als in Deutschland verlief die Entwicklung an den US-Aktienmärkten. Dies war vor allem auch auf den starken Einfluss relativ weniger Tech-Konzerne auf einige der führenden Indizes zurückzuführen. Dabei stürzten die Börsen am Donnerstag stark ab. Der tech-lastige Nasdaq-Composite-Index beispielsweise verlor an diesem Tag 5,5 Prozent. Am Freitag erholten sich die Notierungen dann aber wieder etwas. Dennoch gab der Nasdaq-Composite-Index im Wochenvergleich noch 3,4 Prozent auf 24.579,42 Punkte ab. Beim marktbreiten S&P-500-Index summierte sich das Wochenminus auf 2,7 Prozent. Er wurde zuletzt mit 7.376,86 Zählern berechnet. Und der Dow-Jones-Index gab insgesamt 0,9 Prozent auf 51.285,73 Punkte nach.

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Ausblick: Nachwahlwehen und Berichtssaison

Die US-Zwischenwahlen sind zwar gelaufen, aus dem Blickfeld der Anleger dürften sie aber auch in dieser Woche noch nicht verschwinden. Denn die Frage bleibt bestehen, wie US-Präsident Donald Trump auf die Niederlage reagieren wird. Wird er beispielsweise wieder Angriffe auf den Iran anordnen? Nach seinen Aussagen während des Wochenendes ist das aktuell zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber der US-Präsident ist ja auch dafür bekannt, dass seine Statements nicht unbedingt verlässlich sind.

Was machen die KI-Werte?

Zweites Thema bleibt im Zusammenhang mit den Wahlen das Thema KI. Dass die Demokraten und die Mehrheit der US-Bürger dem Bau von Rechenzentren wesentlich kritischer gegenüberstehen, als die Republikaner ist hinlänglich bekannt und war einer der wesentlichen Gründe für den Kursrutsch am Donnerstag vergangener Woche. Geht es mit den Papieren also weiter nach unten oder können sie ihre Erholung vom Freitag wieder fortsetzen? Und können sich die deutschen Börsen von möglichen neuen Kursverlusten in diesem Segment weithin relativ gut abkoppeln? Immerhin kam dem Dax in den vergangenen Wochen ja zugute, dass die meisten seiner Mitglieder gerade keine High-Tech oder KI-Werte sind.

Dax-Schwergewichte berichten

Andererseits veröffentlichen mit Infineon am Dienstag und Siemens Energy am Mittwoch ausgerechnet die beiden Dax-Unternehmen ihre neuesten Zahlen, die in der Vergangenheit am meisten vom KI-Boom profitiert haben, zuletzt aber deutlich unter Druck standen. Zu den deutschen Blue Chips, die in dieser Woche darüber hinaus Einblick in ihre Bücher gewähren, zählen Henkel am Dienstag, E.on, RWE und Brenntag am Mittwoch sowie Siemens (gesamtes Geschäftsjahr), Allianz, Münchener Rück und Merck am Donnerstag.

Börsengang von Anthropic steht kurz bevor

In den USA haben die meisten Blue Chips dagegen bereits ihre Zahlen vorgelegt. Umso mehr dürfte ein Unternehmen in den kommenden Tagen für Aufmerksamkeit sorgen, das erst noch an die Börse will. US-Medien spekulieren, dass die Aktien des KI-Entwicklers Anthropic bereits in wenigen Tagen erstmals an der Wall Street notiert werden – wenn der geplante Mega-Börsengang tatsächlich klappt. Aktuell strebe das Unternehmen eine Bewertung zwischen einer und 1,5 Billionen Dollar an, heißt es. Sollten genügend Investoren mitziehen, könne das die KI-Aktien generell stabilisieren. Zuvor war sogar von 2 Billionen Dollar die Rede gewesen. Zumindest dieser Wert scheint aber angesichts der aktuellen Marktstimmung nicht realisierbar zu sein. Für das Thema KI interessant sind zudem noch die neusten Zahlen von Cisco und Applied Materials. Beide Konzerne legen diese am Donnerstag nach Börsenschluss vor.

Konjunkturdaten sind in der aktuellen Woche dagegen Mangelware. Im Blickpunkt dürften hier allerdings wieder Inflationswerte stehen; am Montag die chinesischen, am Dienstag die amerikanischen und am Mittwoch die deutschen. Bei Letzteren geht es um die endgültigen Werte für Oktober, nachdem die vorläufigen bereits veröffentlicht wurden.

Ausgewählte wichtige Termine der Woche

Montag, 9.11.: Verbraucherpreisindex China; Handelsbilanz Deutschland.

Dienstag, 10.11: Handelsbilanz China; Verbraucherpreisindex USA; ADP Beschäftigungsänderung USA.

Mittwoch, 11.11: Harmonisierte Verbraucherpreisindex Deutschland.

Donnerstag, 12.11: Wirtschaftsbulletin der EZB; Erstanträge Arbeitslosenunterstützung USA; monatliches Budgetstatement USA.

Freitag, 13.11: Großhandelspreisindex Deutschland; Beschäftigungsänderung in der Eurozone ; Bruttoinlandsprodukt Eurozone; Erzeugerpreisindex USA.

Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.