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Was Reutlingen zur Wiederherstellung der Stromversorgung sagt

08.06.26 09:38 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Wann wieder alle Haushalte in Reutlingen mit Strom versorgt werden, lässt sich nicht absehen. "Eine belastbare Prognose zur vollständigen Wiederherstellung der Stromversorgung ist derzeit noch nicht möglich", teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Aktuell seien noch rund 7.600 Haushalte ohne Strom. Die Innenstadt und das Krankenhaus würden wieder versorgt.

Ein Sprecher des Netzbetreibers Netze BW hatte gesagt, seit etwa 7.15 Uhr sei rund die Hälfte der betroffenen 20.000 Kunden wieder versorgt. Demnach war das Umspannwerk Reutlingen-West gegen 1.45 Uhr infolge eines Feuers ausgefallen. Es gebe Hinweise auf Brandstiftung, sagte der Sprecher. Laut Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

Bürgerinnen und Bürger erhalten nach Angaben der Stadt die aktuellsten Informationen unter www.fairnetzgmbh.de sowie der Sondernummer 07121 319 45 300. In medizinischen Notfällen gelte weiterhin die Notrufnummer 112./mov/kre/DP/zb