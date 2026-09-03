DAX 26.003 +0,6%ESt50 6.383 +0,3%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,37 +3,7%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.722 -0,2%Euro 1,1627 ±0,0%Öl 95,5 ±0,0%Gold 4.471 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Was Sie für einen IFA-Besuch wissen müssen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
281.85 EUR 0.85 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
439.40 EUR 11.80 EUR 2.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
270.50 EUR -3.10 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sony Corp.
21.58 EUR 0.15 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die IFA gehört zu den größten und bekanntesten Messen in Berlin, vergangenes Jahr kamen 220.000 Besucher zur Ausstellung. Auch dieses Jahr findet das große Event wieder an der Berliner Messe am Funkturm statt. Was Sie für einen Besuch der Elektronik-Messe wissen müssen.

Werbung

Wann findet die IFA statt?

Die IFA öffnet für Privatbesucher ab Freitag, 4. September, um 12.00 Uhr. Von Samstag bis Dienstag, 5. bis 8. September, sind die Hallen täglich ab 10.00 Uhr geöffnet, Schluss ist an allen Tagen jeweils um 18.00 Uhr.

Was kosten die Tickets?

Online sind Tagestickets für Erwachsene für 21,50 Euro zu haben, ermäßigt für 14 Euro (für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen sowie für Menschen mit Behinderung, Auszubildende und Studierende). Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre können kostenlos rein.

Wie komme ich am besten zum IFA-Gelände?

Mit der S-Bahn empfiehlt sich die Anreise über die Haltestellen Messe Nord/ICC (S41, S42 und S46), Messe Süd oder Westkreuz (S3 und S9). Die IFA ist zudem gut per Bus zu erreichen (Haltestellen ZOB, Kaiserdamm, Westkreuz, Messe Nord/ICC oder Jafféstraße). Der Zugang zur Messe ist an mehreren Stellen möglich, unter anderem an den Haupteingängen an der Masurenallee und der Jafféstraße.

Werbung

Was gibt es dieses Jahr zu sehen?

Die IFA rechnet dieses Jahr mit knapp 2.000 Ausstellern. Mit dabei sind die bekannten großen Hersteller Samsung, LG, Siemens, Miele, Sony und Panasonic. Manche namhafte Hersteller sind dagegen nicht im Ausstellungsverzeichnis zu finden, darunter Microsoft, Apple und Garmin.

Die Veranstalter betonen, dass die Ausstellung dieses Jahr verstärkt Formate bietet, bei denen Besucherinnen und Besucher die neue Technik ausprobieren oder bei Programmpunkten mitmachen können. Zudem werde der Bereich für Elektronik aus dem Bereich Beauty & Wellbeing wachsen.

Mit der sogenannten IFA Playbox hat die Messe ein neues Angebot für Kinder bis zwölf Jahre im Programm. Die Playbox sei dabei nicht als Kinderbetreuung konzipiert. "Hier stehen gemeinsames Spielen, Entdecken, Bewegen und kreative Pausen vom Messegeschehen im Vordergrund", heißt es.

Werbung

Gibt es auch wieder den IFA-Sommergarten?

Ja, an mindestens drei Abenden mit Live-Musik, an einem Nachmittag mit zwei Podcasts auf der Open-Air-Bühne. Unter anderem tritt die Berliner Rapperin Ikkimel am Samstag (ab 15.00 Uhr) auf, einen Tag zuvor steht Luciano auf der Bühne. Für den IFA-Sommergarten werden zusätzliche Tickets benötigt./nif/DP/zb

Aktuelle Microsoft Aktie News

Werbung

Microsoft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.07.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.