DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.168 +0,4%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Washington warnt Moskau vor möglichem Anschlag

MOSKAU (dpa-AFX) - Die US-Botschaft in Moskau hat die Behörden der russischen Hauptstadt vor einem möglichen Terroranschlag gewarnt. Demnach sei noch am Samstag ein "Zwischenfall mit massenhaften Verlusten" im Zarizyno-Schlosspark möglich, teilte die diplomatische Vertretung mit. Mit den russischen Behörden werde zusammengearbeitet. Amerikanische Bürger wurden gewarnt, sich dem Schlosspark zu nähern.

Werbung

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB berichtete später, man sei von amerikanischer Seite vor einem bevorstehenden Terroranschlag gewarnt worden. "Über einen Partnerkanal sind von amerikanischer Seite Informationen über die Vorbereitungen auf einen Terroranschlag in Moskau eingegangen. Es werden entsprechende Maßnahmen ergriffen", teilte der FSB nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. Details nannten werde die amerikanische noch die russische Seite.

Das Zarizyno-Reservat im Süden Moskaus wurde von Katharina der Großen als Landgut vor den Toren der Stadt geplant und teilweise fertiggestellt. Park und Bauwerke wurden vor rund 20 Jahren restauriert./cha/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.