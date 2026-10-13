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WashTec: Deutliches Erholungspotenzial

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WashTec: Deutliches Erholungspotenzial

WashTec wächst solide, doch Margenprobleme haben die Aktie zuletzt stark belastet. Gelingt die geplante Ergebniswende, locken erhebliches Kurspotenzial und eine hohe Dividendenrendite.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WashTec AG
32.80 EUR -0.10 EUR -0.30 %
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Die Aktie von WashTec hat zuletzt einen deutlichen Dämpfer erhalten. Nachdem das Unternehmen Mitte September überraschend seine Ergebnisprognose gesenkt hatte, geriet der Kurs stark unter Druck. Dabei läuft das operative Geschäft durchaus robust.

Prognosesenkung belastet

Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz der Augsburger um 6,6 Prozent auf 247,8 Mio. Euro, dabei beschleunigte sich das Wachstum im zweiten Quartal sogar auf 10,4 Prozent. Die Ertragsseite konnte allerdings nicht ganz mithalten. So stagnierte das operative Ergebnis (EBIT) bei 17,7 Mio. Euro, die Marge sank von 7,6 auf 7,1 Prozent. Verantwortlich dafür waren insbesondere Verzögerungen bei Effizienzprogrammen und zusätzliche Restrukturierungskosten, die den Vorstand schließlich auch zu besagter Senkung der Jahresziele veranlassten. Während an der Umsatzprognose eines mittleren einstelligen Wachstums festgehalten wird, soll die EBIT-Marge „nur“ noch bei 8 bis 9 Prozent liegen, nachdem zuvor eine überproportionale EBIT-Steigerung erwartet wurde.

Weltmarktführer mit Potenzial

Am mittelfristigen Ziel einer Marge von 12 bis 14 Prozent bis 2028/29 hält das Management jedoch fest. Das erscheint auch nachvollziehbar, denn strukturell ist WashTec als einer der weltweit führenden Hersteller automatischer Fahrzeugwaschanlagen nach wie vor stark aufgestellt, um Skaleneffekte zu forcieren. Dafür soll künftig neben schlankeren Strukturen und Effizienzverbesserungen vor allem das wiederkehrende Geschäft mit Wartungsdienstleistungen, Waschchemie und digitalen Lösungen weiter ausgebaut werden. Zusätzliches Potenzial verspricht die Expansion in Nordamerika.

Günstige Bewertung lockt

Insofern erscheint die Aktie nach dem zuletzt deutlichen Kursrückgang zunehmend interessant. Schließlich wird sie auf Basis der Analystenschätzungen – die offenbar den Margenumschwung für plausibel halten und schon einpreisen – nur noch mit einem KGV für 2027 von gut 11 bewertet. Obendrauf winkt noch eine Dividendenrendite von fast 8 Prozent. Kurzum: eine spannende Value-Spekulation.

Während WashTec seine Ergebnisziele für das laufende Jahr zurücknehmen musste, zeichnet sich bei Masterflex für 2027 eine Wachstumsbeschleunigung ab. Umso bemerkenswerter ist, wie sich die Aktie zuletzt entwickelt hat: zum Artikel

Auch Pyrum musste die Jahresprognose zurücknehmen, anders als bei WashTec hat die Aktie die Nachricht aber gut verdaut. Der Markt setzt dabei auf eine Wende, die sich schon bald entscheiden dürfte: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.457 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 10.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 13.10.26 um 10:29 Uhr.

 

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