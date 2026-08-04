Washtec: Jetzt wieder zugreifen?

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Auch wenn die Börse enttäuscht reagiert, zeigen die Halbjahreszahlen von Washtec eine klar ansteigende Tendenz. Und ein weiterer Aspekt spricht für die Aktie.

Verschnupft hat die Börse auf die heute veröffentlichten Halbjahreszahlen der Washtec AG reagiert und die Aktie im frühen Handel um gut drei Prozent abgewertet. Bei genauerer Betrachtung wirken die Zahlen jedoch keineswegs enttäuschend.

Zweistelliges Umsatzwachstum

So konnte der Anbieter von Autowaschanlagen seinen Umsatz von Januar bis Juni 2026 immerhin um 6,6 Prozent auf die neue Rekordmarke von 247,8 Mio. Euro steigern. Isoliert betrachtet wurde dabei im zweiten Quartal sogar ein zweistelliges Erlöswachstum von 10,3 Prozent erreicht, nachdem es im Auftaktquartal nur 2,3 Prozent waren.

Sondereffekte belasten

Eine anziehende Dynamik ist auch beim operativen Ertrag zu verzeichnen. Hier konnte zum Halbjahr mit einem EBIT von 17,7 Mio. Euro das Vorjahresniveau (17,6 Mio.) zwar nur leicht übertroffen werden, wodurch die Marge leicht auf 7,1 Prozent zurückging. Dafür waren aber vor allem Einmalaufwendungen aus Effizienzprogrammen im Segment Europa verantwortlich. Diese fielen aber insbesondere im ersten Quartal an, in dem das EBIT um rund 22 Prozent nachgab, während von April bis Juni schon fast wieder ein zweistelliges Wachstum von 9,4 Prozent erreicht wurde.

Prognose gut erreichbar

Auch für das Gesamtjahr bleibt der Vorstand daher optimistisch und bekräftigte seine Prognose, die bei einem „leichten Umsatzwachstum“ eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent vorsieht. Dies mutet umsatzseitig inzwischen konservativ an und sollte auch beim EBIT gut erreichbar sein, da die Effizienzprogramme im zweiten Halbjahr zunehmend Wirkung zeigen sollen.

Attraktive Bewertung

Angesichts der intakten Perspektiven empfiehlt sich die Washtec-Aktie mit einem KGV für 2026 von lediglich 15 daher weiterhin als attraktiver Value-Pick, zumal obendrauf noch eine Dividendenrendite über 6 Prozent lockt.

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Erstellung am 04.08.26 um 12:17 Uhr.

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