Wasser-ETFs bündeln Unternehmen rund um Infrastruktur, Technologie und Versorgung in einem Fonds. Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, strukturiert in ein klar abgegrenztes Marktsegment zu investieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt tiefrot -- Wall Street schwach -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Equinor, Rivian, Uber, Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus Allianz zwischen KI-Euphorie und neuen Cyber-Risiken. Vonovia: Gewinnsprung nach Verlustjahr - Dividende steigt, Schuldenabbau im Fokus. BP treibt Schuldenabbau mit Raffinerie-Verkauf voran. IONOS: United-Internet-Tochter steigert Umsatz und Gewinn. Kontron-Aktie: Kein operativer Grund für Kursrutsch - Rückkäufe im Gespräch. Eni teilt Kontrolle von Plenitude mit Ares.

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