Tesla-Aktie an der NASDAQ vorbörslich fester: Tesla plant wasserschonende Werkserweiterung in Grünheide

Wasserkapazitäten

Tesla will im Zuge der Ausweitung seines Werks im brandenburgischen Grünheide keine zusätzlichen Wasserkapazitäten verbrauchen.

Der US-Elektroautobauer habe sich verpflichtet, stattdessen die 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser aufzubereiten, für deren Nutzung der Konzern eine Lizenz habe, sagte ein Sprecher. Wie aus den am Mittwoch vom Landesamt für Umwelt in Potsdam veröffentlichten Unterlagen hervorgeht, plant Tesla neben der Erweiterung der Anlagen zum Bau von E-Autos und Batteriezellen auch eine Ausweitung des Wasserrecyclings. Umweltverbände hatten den Werksneubau in den vergangenen Jahren wegen der damit verbundenen Eingriffe in die Natur und den Auswirkungen auf den Wasserverbrauch scharf kritisiert.

Wegen zahlreicher Einsprüche und Klagen konnte die Fabrik erst im März vergangenen Jahres an den Start gehen. Der nun gestellte Antrag umfasst die Erweiterung um ein 700 mal 700 Meter großes Areal. So will der US-Konzern in die Lage kommen, die Produktionskapazität auf eine Million E-Autos im Jahr zu verdoppeln. In Grünheide entstünde Deutschlands größte Autofabrik. Das Stammwerk von Volkswagen im rund 250 Kilometer entfernten Wolfsburg hat eine Kapazität von rund 800.000, war zuletzt aber nur zur Hälfte ausgelastet.

Tesla fertigt derzeit in Brandburg noch rund 5000 Autos in der Woche. Damit ist die Kapazität von ursprünglich angepeilten 500.000 Einheiten rechnerisch erst zur Hälfte ausgeschöpft. Das dort gebaute SUV-Modell Y, das auch in China und den USA vom Band rollt, war im ersten Quartal das meistverkaufte Auto in Europa.

Teil des Antrags von Tesla ist auch eine Verdoppelung der Produktion von Batteriezellen auf 100 Gigawattstunden Speicherkapazität pro Jahr. Der US-Konzern hatte seine Pläne zur Herstellung kompletter E-Auto-Batterien in Grünheide im Februar aufgeschoben und konzentriert die Zellfertigung wegen der Steueranreize zunächst in den USA. In Grünheide werden Batteriemodule montiert.

Neben der Ausweitung des Wasserrecyclings umfasst der erste Teilantrag für den Ausbau auch ein Labor für Tests von Batteriezellen. Die Anlagen sollen im ersten Halbjahr 2024 in Betrieb genommen werden. Zu dem Vorhaben gehören ferner Erweiterungen und Änderungen an bereits bestehenden Anlagen wie dem Presswerk, der Lackiererei und der Bau eines Materiallagers. Perspektivisch will der US-Konzern an dem Standort 22.500 Mitarbeiter beschäftigten, mehr als doppelt soviel wie derzeit.

Die Tesla-Aktie steigt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 0,55 Prozent auf 294,96 US-Dollar.

Berlin (Reuters)