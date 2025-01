Wassersportwirtschaft rechnet mit mehr Bootsverkäufen

Das Projekt Target 100 setzt neue Maßstäbe für ambitionierte Anleger: Innerhalb eines Jahres soll ein Startkapital von 25.000 Euro durch professionelle Derivate-Strategien verdoppelt werden. Dieses Vorhaben teilt der erfahrene Trading-Experte Ingmar Königshofen in einem kostenlosen Webinar. Lernen Sie, wie Sie von seinen Strategien profitieren und selbst auf Erfolgskurs gehen können.

Heute im Fokus

AUTO1-Aktie nimmt Kurs-Rally vom Jahresende wieder auf. Birkenstock-Sandalen sollen Kunst sein - BGH prüft Urheberschutz. Verkauf von Manz geplant. DEUTZ hat Interesse an thyssenkrupp-Sparte. ABOUT YOU ersetzt NEXUS im SDAX und Formycon im TecDAX. E-Automarkt 2024: Die großen Verlierer heißen Tesla und Opel. STADA plant Börsengang. Bayer mit weiterem Studienerfolg zu Elinzanetant gegen Wechseljahresbeschwerden.