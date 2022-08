NEL-Aktie verliert: NEL ASA legt beim Umsatz zu - noch immer Verluste in den Büchern

NEL ASA legte Daten zum zweiten Jahresviertel 2022 vor.

Erneut stand ein Verlust in den Büchern: Hier betrug das Minus im letzten Quartal 0,18 Norwegische Kronen je Aktie. Analysten hatten zuvor mit -0,143 Kronen gerechnet, nachdem der Verlust im Vorjahresquartal noch 0,212 Kronen je Anteilsschein betrug.

Beim Umsatz legte NEL ASA zu: Konnte das Unternehmen im zweiten Quartal 2021 noch 164 Millionen Norwegische Kronen umsetzen, verdiente man nun 183 Millionen Kronen. Experten gingen zuvor von 247 Millionen US-Dollar aus, damit lag NEL ASA weit unter den Einschätzungen der Strategen. Die NEL-Aktie verliert an der EURONEXT in Oslo am Morgen zwischenzeitlich um 2,13 Prozent auf 15,855 Norwegische Kronen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com