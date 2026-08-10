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Wasserstoff-Bilanz

Plug Power-Aktie springt an: Verluste werden reduziert - Umsatz überzeugt

Plug Power-Aktie springt an: Verluste werden reduziert - Umsatz überzeugt

Der Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. So liefen die Geschäfte im abgelaufenen Jahresviertel.

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Plug Power Inc.
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Das zweite Geschäftsquartal des Jahres 2026 ist für Plug Power einmal mehr mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,14 US-Dollar, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist ein Minus von 0,20 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern stehen hatte. Damit schlug sich der Wasserstoffkonzern schlechter als erwartet, Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,078 US-Dollar in Aussicht gestellt.

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Der Umsatz lag unterdessen bei 178 Millionen US-Dollar und kletterte damit im Vorjahresvergleich, als Plug Power noch 174,0 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld bei 169,1 Millionen US-Dollar gelegen, diese übertraf das Unternehmen somit.

Für das verbleibende Geschäftsjahr 2026 konzentriert sich Plug eigenen Angaben zufolge fokussiert auf drei strategische Pfeiler: Neben dem Ausbau der Vertriebspipeline zur Erreichung des korrigierten Umsatzwachstums von 15 bis 16 % steht die Weichenstellung für das Jahr 2027 im Vordergrund. Gleichzeitig soll durch strikte Kostendisziplin und eine höhere Marge im vierten Quartal der Sprung zu einem positiven EBITDA gelingen. Um die finanzielle Basis weiter zu stärken, setzt Plug auf nicht-verwässernde Kapitalmaßnahmen - insbesondere auf die geplante Monetarisierung von Rechenzentrums-Assets mit einem Zielvolumen von 275 Millionen US-Dollar.

Die Plug Power-Aktie zeigt sich nachbörslich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 7,95 Prozent höher bei 2,2778 US-Dollar.

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Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, T. Schneider / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.03.19 Plug Power Buy B. Riley FBR
23.08.18 Plug Power Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
25.07.17 Plug Power Outperform FBR & Co.
06.04.17 Plug Power Outperform FBR & Co.
06.04.17 Plug Power Buy Rodman & Renshaw, LLC