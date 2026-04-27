DAX23.918 -0,4%Est505.808 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 +2,2%Nas24.640 -0,1%Bitcoin65.694 +0,8%Euro1,1691 -0,2%Öl117,0 +5,2%Gold4.525 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX in Rot -- Wall Street startet im Minus -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tesla-Aktie schwächelt: Niedrigerer Krankenstand in Grünheide Tesla-Aktie schwächelt: Niedrigerer Krankenstand in Grünheide
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wasserstoff-Boom

KI-Boom befeuert Bloom Energy-Aktie: Starker Ausblick sorgt für Kaufpanik

29.04.26 15:46 Uhr
Wachstums-Turbo gezündet: Warum die Bloom Energy-Aktie jetzt an der NYSE zweistellig zulegt | finanzen.net

Der US-Brennstoffzellen-Spezialist Bloom Energy beeindruckt den Kapitalmarkt mit einem massiven Umsatzwachstum von 130 Prozent im ersten Quartal 2026.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
227,50 EUR 33,50 EUR 17,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Verdreifachung des Produktumsatzes treibt Gesamterlös auf 751,1 Millionen US-Dollar
• Bereinigte Bruttomarge klettert auf 31,5 Prozent bei gleichzeitigem operativen Turnaround
• Ausblick für das Gesamtjahr 2026 beim Umsatzwachstum auf rund 80 Prozent nach oben korrigiert

Explosives Wachstum durch Produktinnovationen

Die Bloom Energy Corporation hat mit der Vorlage ihrer Finanzergebnisse für das zum 31. März 2026 beendete erste Quartal ein deutliches Ausrufezeichen im Sektor der sauberen Energien gesetzt. Das Unternehmen aus San Jose vermeldete einen Gesamtumsatz von 751,1 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 130,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das Segment der Produktumsätze, das um beachtliche 208,4 Prozent auf 653,3 Millionen US-Dollar zulegte. Diese Dynamik unterstreicht die wachsende Nachfrage nach den Solid-Oxide-Brennstoffzellensystemen des Konzerns, die insbesondere in energieintensiven Branchen wie der Halbleiterfertigung und bei Rechenzentren zum Einsatz kommen.

Operative Hebelwirkung verbessert Profitabilität

Parallel zum rasanten Umsatzwachstum gelang es Bloom Energy, die operative Effizienz deutlich zu steigern. Die GAAP-Bruttomarge verbesserte sich im Jahresvergleich um 2,8 Prozentpunkte auf nunmehr 30,0 Prozent. Auf bereinigter Basis (Non-GAAP) lag die Bruttomarge sogar bei 31,5 Prozent. Besonders hervorzuheben ist der Sprung beim operativen Ergebnis (Non-GAAP), welches von 13,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 129,7 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal kletterte. KR Sridhar, Gründer und CEO von Bloom Energy, betonte in der offiziellen Mitteilung: "Wir bei Bloom läuten die Ära der digitalen Energie für das digitale Zeitalter ein". Er ergänzte, dass das Unternehmen rasch zur ersten Wahl für die Vor-Ort-Stromversorgung avanciere.

Anhebung der Jahresprognose 2026

Basierend auf der starken Performance im Auftaktquartal hat das Management die Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr signifikant nach oben angepasst. Bloom Energy erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem zuvor lediglich ein Plus von etwa 60 Prozent in Aussicht gestellt worden war. Der Zielkorridor für den Jahresumsatz wurde auf 3,4 Milliarden US-Dollar bis 3,8 Milliarden US-Dollar präzisiert. Simon Edwards, der neue Finanzvorstand des Unternehmens, kommentierte diesen Schritt in der entsprechenden Aussendung: "Bloom ist ein Generationsunternehmen mit differenzierter Technologie und einer überzeugenden Strategie". Er sehe das Team fokussiert auf eine disziplinierte Umsetzung, um die nächste Phase des Wachstums zu skalieren.

Aktienreaktion: Bloom Energy mit Kurssprung auf Allzeithoch

Der Kapitalmarkt reagiert euphorisch auf das Zahlenwerk und die optimistischen Zukunftsaussichten. An der NYSE gewinnt die Bloom Energy zeitweise 18,70 Prozent auf 268,69 US-Dollar. Das Allzeithoch des Papiers lag zuvor noch bei 242,20 US-Dollar. Analysten dürften vor allem den starken operativen Hebel und die Marktstellung im KI-getriebenen Rechenzentrum-Boom als langfristige Kurstreiber für den Titel werten.

Investment-Case: Zwischen Skalierung und Marktdynamik

Die jüngsten Rekordzahlen von Bloom Energy könnten den Beginn einer nachhaltigen Neubewertung des Unternehmens an der Börse markieren. Sollte es dem Management gelingen, die angehobene Prognose tatsächlich zu erfüllen, dürfte die Aktie ihre Position als einer der Top-Performer im Bereich der Erneuerbaren Energien festigen. Anleger müssten jedoch die Volatilität im Sektor sowie die Abhängigkeit von Großprojekten im Blick behalten. Eine Fortsetzung des Wachstumstrends im Bereich der "On-site Power" könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, sofern die Skalierung der Produktion reibungslos verlaufen sollte.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Bloom Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bloom Energy

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bloom Energy

DatumRatingAnalyst
20.08.2018Bloom Energy A NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
20.08.2018Bloom Energy A NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bloom Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen