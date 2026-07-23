Siemens Energy-Aktie im Minus: Konzern treibt Wasserstoff-Hub in Algerien voran

Wasserstoff-Hub

27.07.26 16:50 Uhr

Mit einer Absichtserklärung für einen Wasserstoff-Hub in Algerien baut Siemens Energy sein Geschäft in Nordafrika aus.

• Die Aktie von Siemens Energy wurde zuletzt durch branchentypische Turbulenzen beeinflusst, der Fokus liegt auf den bevorstehenden Quartalszahlen am 5. August und der möglichen Verbindlichkeit der Vereinbarung mit Sonatrach.

• Das Projekt ist eine Absichtserklärung und umfasst Kooperationen bei grünem Wasserstoff, Wartung, Schulungen und Kompressionslösungen, um Algerien als Wasserstofflieferant für Europa zu positionieren.

Siemens Energy plant mit Sonatrach Wasserstoff-Hub in Algerien

Möglich ist auch eine lokale Fertigung von Elektrolyseuren

Am 5. August legt Siemens Energy seine Quartalszahlen vor

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Siemens Energy baut sein Wasserstoffgeschäft in Nordafrika aus. Der Energietechnikkonzern hat mit dem algerischen Staatskonzern Sonatrach eine Absichtserklärung zum Aufbau eines Wasserstoff-Hubs in Algerien geschlossen, unterzeichnet Mitte Juli am Rande eines Staatsbesuchs in Berlin. Für den Konzern wäre es ein Fuß in der Tür bei einem der größten Energieexporteure Afrikas. An der Börse war die zurückliegende Woche derweil von Schwankungen geprägt.

Was das Algerien-Projekt umfasst

Die Vereinbarung ist zunächst eine Absichtserklärung, also noch kein verbindlicher Vertrag. Inhaltlich geht es um die Kooperation bei grünem Wasserstoff, bei Wartung und Reparatur von Anlagen, bei Schulungen sowie bei Kompressionslösungen. Geprüft wird zudem eine lokale Fertigung von Elektrolyseuren vor Ort, dem Herzstück der Wasserstoffproduktion. Algerien mit seinen reichen Solar- und Windressourcen will sich als Drehscheibe für kohlenstoffarme Energie und als Wasserstofflieferant für Europa positionieren. Parallel schloss Sonatrach auch eine ähnlich ausgerichtete Vereinbarung mit dem Technologiekonzern Bosch.

Siemens Energy und die Wasserstoff-Strategie

Das Vorhaben fügt sich in eine breitere Wasserstoffstrategie ein. Im Heimatmarkt liefert Siemens Energy etwa die Kerntechnik für den Hamburg Green Hydrogen Hub am früheren Kraftwerksstandort Moorburg, wo ab der zweiten Jahreshälfte 2027 ein 100-Megawatt-Elektrolyseur jährlich rund 10.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen soll. Mit dem Algerien-Vorhaben würde der Konzern seine Rolle als Anbieter entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette weiter festigen.

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Siemens Energy-Aktie: Der Sektor bleibt der eigentliche Treiber

Für den Aktienkurs war zuletzt allerdings weniger das Algerien-Projekt entscheidend als die Turbulenzen in der Branche. Enttäuschende Prognosen eines US-Wettbewerbers aus dem Windgeschäft hatten einen sektorweiten Kursrutsch ausgelöst, von dem auch Siemens Energy erfasst wurde, obwohl das eigene Geschäft davon nicht unmittelbar betroffen war. Mehrere Analysehäuser werteten die Reaktion als übertrieben und sehen nach dem Rücksetzer eine Kaufgelegenheit, die genannten Kursziele reichen bis 235 Euro. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie deutlich im Plus, bleibt aber spürbar unter ihrem Hoch vom April bei 191,66 Euro. Am Montag geht es für die Anteilsscheine im XETRA-Handel zeitweise um 2,31 Prozent auf 147,84 Euro runter.

Den nächsten Prüfstein liefert der 5. August, wenn Siemens Energy die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2026 vorlegt. Bis dahin gilt eine Quiet Period, in der sich der Konzern zurückhält, die Jahresprognose hatte das Management zuletzt aber bestätigt. Ob aus der Absichtserklärung mit Sonatrach ein verbindlicher Vertrag wird, dürfte über den tatsächlichen Wert des Algerien-Vorstoßes entscheiden.

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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